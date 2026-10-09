અમદાવાદઃ 80 લાખ શહેરીજનોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતી ટાંકીની સફાઈમાં લોલમલોલ, 21 ટાંકી તો એક વર્ષથી નથી થઈ સાફ
ગુરૂવારે મળેલી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક બાદ ચેરમેન કમલેશ પટેલ આપેલી માહિતીમા આ ઘટસ્ફોટ થયો છે.
Published : October 9, 2026 at 11:07 AM IST
અમદાવાદઃ અસારવામાં પીવાના પાણીની ટાંકીમાંથી માનવ કંકાલ મળી આવવાની ઘટનાના પડઘા હજુ શમ્યા પણ નથી, ત્યાં જ વધુ એક મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી 243 પાણીની ટાંકી પૈકી અંદાજિત 60 ટકા જેટલી ટાંકીઓ 6 મહિનાથી સાફ નથી થઈ, જ્યારે 21 ટાંકી તો એવી છે જે એક વર્ષથી સાફ થયા વગરની છે.
80 લાખ શહેરીજનોને પીવાનું પાણી પૂરૂં પાડતી ટાંકીની સફાઈમાં લોલમલોલ
ગુરૂવારે મળેલી AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક બાદ વિગતવાર માહિતી આપતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે કહ્યું કે, અમદાવાદ શહેરમાં પીવાના પાણીની કુલ 243 ટાંકીઓ આવેલી છે. જે પૈકી 39.4 ટકા નિયમ મુજબ સમયસર સાફ થઈ ગઈ છે, જ્યારે 60 ટકા જેટલી એટલે કે 140થી વધુ ટાંકીઓ 6 મહિનાના નિયમિત સાયકલમાંથી બહાર રહી ગઈ છે. ઉપરાંત 21 ટાંકીઓ એવી છે, જે એક વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય વીતી જવા છતાં હજુ સુધી સાફસફાઈ નથી થઈ.
દર 6 મહિને તમામ ટાંકી સાફ કરવા આદેશ
વધુ માહિતી આપતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે કહ્યું કે, દરેક ટાંકી માટે અલગ-અલગ સમયગાળા મુજબ સફાઈનું શિડ્યૂલ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં શિડ્યૂલ મુજબ 96 પાણીની ટાંકીઓની સફાઈ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.તમામ ટાંકીઓની વર્ષમાં બે વખત નિયમિત સફાઈ થાય તે અંગેની સૂચના ફરી આપવામાં આવી છે અને કામગીરીનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.
મહત્વનું છે કે, અસારવા વોટર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સ્ટેશનની ટાંકીમાં સફાઈ દરમિયાન માનવ કંકાલ મળી આવવાની ઘટના સામે આવી હતી.આ ટાંકી જાન્યુઆરી 2025 પછી સાફ થઈ ન હતી અને તે આશરે 45 હજાર લોકોને પાણી પૂરું પાડે છે. આ ઘટના બની તેના 10 દિવસ પહેલા જ લોકોએ દુર્ગંધયુક્ત પાણીની ફરિયાદ કરી હતી.
વૃક્ષ ટ્રિમિંગના રૂપિયા આપવા માટે નહીં ખાવા પડે સિવિક સેન્ટરના ધક્કા
કમલેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગયા મહિને નાગરિકોની સુખાકારી માટે ટ્રીમિંગ અને ગ્રીન વેસ્ટ કલેક્શનની પોલિસી સૌપ્રથમ વખત AMC દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી.આ પોલિસી અંતર્ગત નાગરિકો ઓનલાઈન અરજી કરીને સવલત મેળવી શકે છે, આ અંગે નિયત ચાર્જ ભરવા માટે નાગરિકોને સિવિક સેન્ટર સુધી પૈસા ભરવા જવુ ન પડે, તેમજ સ્થળ પર જ ચાર્જ ભરી રસીદ મેળવી શકે તે માટે પોલિસીમાં ઓનલાઈન કલેક્શન મોડ્યૂલ માટેનો પ્રાવધાન કરવામાં આવેલો છે.
ઓગણજ, મોટેરામાં UGVCLને ભાડાપટ્ટે અપાયેલી જમીન લેવાશે પરત
UGVCLને જમીન ભાડાપટ્ટે આપવા મુદ્દે ચેરમેને જણાવ્યું કે, વર્ષ 2023માં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ઠરાવ દ્વારા મોટેરા અને ઓગણજ ખાતે UGVCLને સબ-ડિવિઝન ઓફિસ બનાવવા માટે બે પ્લોટ 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.જોકે UGVCL દ્વારા આજદિન સુધી આ જમીનની નિયત કિંમત ભરવામાં આવી નથી. AMC દ્વારા આ અંગે અગાઉ ઘણીવાર નોટિસો આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં નિયત ચાર્જ ભર્યો નથી, તેમજ કોઈ કામગીરી પણ કરી નથી. તેથી આ બંને પ્લોટ AMCને પરત લેવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા આવા કેટલા પ્લોટ છે, જે કોઈને ફાળવી દીધેલા હોય પણ તેમાં નાણાં જમા ન થયા હોય કે, સમય મર્યાદા વીતી ગઈ હોય તેની વિગતો આપવા સચના આપવામાં આવી છે.
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