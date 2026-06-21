જામનગરના વહિવટી તંત્રએ NEET પરીક્ષાર્થીઓ માટે કરી ST અને સિટી બસોની ખાસ વ્યવસ્થા, કલેક્ટરે હાથ ધર્યુ આયોજન
જામનગરના કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાના માર્ગદર્શન હેઠળ NEET પરીક્ષાર્થીઓ માટે એસટી બસ અને સીટી બસની સુવિધા માટે ખાસ પરિવહનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : June 21, 2026 at 11:26 AM IST
જામનગર: નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET-UG)ની પુનઃ પરીક્ષા (RE-NEET) આપનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે જામનગર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અભૂતપૂર્વ અને સરાહનીય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આજે 21 જૂનના રોજ બપોરે 2.00 કલાક થી 05.30 વાગ્યા દરમિયાન યોજાનારી આ મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષામાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ પ્રકારની હાલાકી વગર સમયસર પોતાના કેન્દ્રો સુધી પહોંચી શકે તે માટે તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ બન્યું છે. જામનગરના કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ વિદ્યાર્થીઓની સુવિધા માટે ખાસ વાહનવ્યવહારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જામનગરમાં પાંચ કેન્દ્રો પર યોજાશે પરીક્ષા
જામનગર શહેરમાં અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં કુલ પાંચ પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં વાલસુરા નવોદય વિદ્યાલય, અલીયાબાડા નવોદય વિદ્યાલય, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય-૧, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય-૨ અને ડી.કે.વી. કોલેજનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ કેન્દ્રો પર પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ અને સુચારુ વાતાવરણમાં સંપન્ન થાય તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
ખાસ એસ.ટી. અને સિટી બસોની ફાળવણી
વિદ્યાર્થીઓને ડેપોથી કેન્દ્ર સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (ST) અને જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિશેષ બસો દોડાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. નવોદય વિદ્યાલય (વાલસુરા અને અલીયાબાડા):આ કેન્દ્રો શહેરથી થોડા અંતરે આવેલા હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ૩ વિશેષ એસ.ટી. બસો ફાળવવામાં આવી છે. આ બસો સવારે 8,9 અને 9.30 કલાકે જામનગર એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડથી ઉપડી. સ્થાનિક કેન્દ્રો (કેન્દ્રીય વિદ્યાલય-૧, ૨ અને ડી.કે.વી. કોલેજ):જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ કેન્દ્રો માટે એક ખાસ સિટી બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે સવારે ૮:૩૦ વાગ્યાથી એસ.ટી. ડેપોથી સતત ટ્રિપો (ફેરા) શરૂ રાખશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ સમયસર કેન્દ્ર પર પહોંચી શકે. તંત્ર દ્વારા માત્ર પરીક્ષા કેન્દ્રે પહોંચાડવા માટે જ નહીં, પરંતુ પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ સાંજે તમામ વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ સુધી લાવવા માટે પણ બસોની વિશેષ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે.
"NEET પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ખૂબ મહત્વનું છે. દૂર-દૂરથી આવતા વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્ર શોધવામાં કે પહોંચવામાં વિલંબ ન થાય અને તેઓ માનસિક તણાવ વગર પરીક્ષા આપી શકે તે માટે તંત્ર દ્વારા આ ખાસ વાહનવ્યવહારની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ આ સરકારી બસ સેવાનો મહત્તમ લાભ લેવો."Conclusion:તંત્રના આ સંવેદનશીલ અભિગમને કારણે પરીક્ષાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓમાં રાહતની લાગણી જોવા મળી રહી છે. વહીવટી તંત્રની આ વિશેષ વ્યવસ્થાને પગલે હજારો વિદ્યાર્થીઓ સમયસર અને કોઈ પણ અડચણ વગર પોતાની પરીક્ષા આપી શકશે". -પરિમલ બી. પંડ્યા, જામનગરના કલેક્ટર