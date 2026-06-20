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અમદાવાદમાં NEETની પરીક્ષા આપતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારે તણાવમાં, કેટલાક ડિમોટિવેટ, તો કેટલાક જુસ્સામાં, જુઓ વિદ્યાર્થીઓે શું બોલ્યા?

ફરી પરીક્ષા આપી રહેલાં વિદ્યાર્થિનીઓએ જણાવ્યું – પહેલી એક્ઝામ કેન્સલ થતાં ડિપ્રેશનમાં ગયા હતા, હવે ફરી તૈયારી કરી છે પણ તણાવ ઓછો નથી થયો.

21 જૂન એ ફરી યોજાશે NEET ની પરીક્ષા
21 જૂન એ ફરી યોજાશે NEET ની પરીક્ષા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:55 PM IST

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અમદાવાદ : દેશભરમાં આવતીકાલે ફરી એકવાર નીટની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. પેપર લીકના કારણે રદ થયેલી પરીક્ષા ફરીથી યોજાઈ રહી છે ત્યારે તમામ કેન્દ્રો પર જબરદસ્ત સુરક્ષા લાદી દેવામાં આવી છે. પરંતુ બીજીવાર પરીક્ષા આપવા જઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માનસિક રીતે ભાંગી પડ્યા છે. એક તરફ ડૉક્ટર બનવાનું સપનું અને બીજી તરફ થાકી ગયેલા દિમાગ સાથે તેઓ પરીક્ષાનો સામનો કેવી રીતે કરશે તે અંગે અનેક સવાલો છે. અમદાવાદના જમાલપુર અને બેરલ માર્કેટ વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓએ ETV ભારત સાથે પોતાની આશા, અપેક્ષાઓ અને ડર વિશે ખુલીને વાત કરી.

જમાલપુરમાં રહેતી પઠાન બુશરાએ જણાવ્યું કે, “પહેલાં મેં નીટ માટે બહુ તૈયારી કરી હતી. પેપર લીક થઈ ગયું, જેના લીધે અમારે ફરી પરીક્ષા આપવી પડી. અમને ખૂબ સ્ટ્રેસ થયો હતો. પરંતુ ફરી મહેનત કરીને તૈયારી કરી છે. કાલે પરીક્ષા આપીશું. પહેલા જે પેપર આપ્યું એમાં મારા 400થી વધુ માર્ક્સ આવી શકતા હતા. હવે ટેન્શન થાય છે કે કાલનું પેપર કેવું હશે, કેટલા માર્ક મળશે.”

NEET ની પરીક્ષા આપતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારે તનાવમાં (Etv Bharat Gujarat)

બેરલ માર્કેટમાં રહેતી અન્સારી રૂફિયાએ જણાવ્યું કે, “મારા પપ્પા ઓટો રિક્ષા ચલાવે છે અને ઘરે સિલાઈકામ કરીએ છીએ. મેં ઉર્દૂ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યા પછી ગુજરાતી મીડિયમમાં આવી, 12માની પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ આવ્યા પછી નીટ આપી. મારા પરિવારની મને ડૉક્ટર બનાવવાની ઇચ્છા હતી, એટલે સાયન્સ લીધું. પહેલી નીટની તૈયારીમાં દિવસના દસ-બાર કલાક ભણતા. પેપર લીક થઈ ગયું. હવે ફરી મહેનત કરી છે. કાલે પરીક્ષા આપીશું, આશા છે કે બહુ સારું જશે. MBBS કરવાનું મારું સપનું છે, જરૂર પૂરું થશે.”

શેખ સાદીયાબાનોએ પોતાનો અનુભવ જણાવતા કહ્યું કે, “ગયા વખતે પણ ટેન્શનમાં જ પરીક્ષા આપી હતી. પરીક્ષા કેન્સલ થતાં અમે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા, શું કરીશું એ સૂઝતું નહોતું. પરંતુ ફરી મહેનત કરીને તૈયારી કરી છે. સારા માર્ક આવશે એવી આશા છે. આ મહેનત પાછળ મારા પરિવાર અને કોચિંગ ક્લાસના શિક્ષકોનો ખૂબ સાથ છે.”

NEET ની પરીક્ષા આપતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારે તનાવમાં
NEET ની પરીક્ષા આપતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારે તનાવમાં (Etv Bharat Gujarat)

શેખ મંતશાએ જણાવ્યું કે, “અમે 12મા ધોરણમાં ઘણી મહેનત કરી હતી, પછી નીટની પરીક્ષા આપી. હવે ફરી એક્ઝામ આપવી પડશે. કાલની પરીક્ષાનો બહુ ડર લાગે છે કે પેપર કેવું આવશે, કેટલા માર્ક આવશે. મનમાં ડર છે. અત્યારે પણ ખૂબ મહેનત કરી છે પણ બધું પેપર પર આધાર રાખે છે.”

એક અન્ય વિદ્યાર્થીએ નિરાશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, “પહેલા ખૂબ તૈયારી હતી, સ્ટ્રેસમાં હતા. અત્યારે પણ મહેનત કરી રહ્યા છીએ પણ સેન્ટર દૂર સાબરમતીમાં આવ્યું છે, આટલી ગરમીમાં ત્યાં કેવી રીતે પહોંચીશું એનું ટેન્શન છે. પરીક્ષા રદ થવાથી ડિમોટિવેટ થઈ ગયા છીએ. NEET માં પાસ નહીં થવાય તો BSC કરીને આગળ વધીશું.”

આવી રીતે ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની તૈયારીઓ અને અપેક્ષા વિશે વાત કરી હતી અને તેમને કેટલો ટેન્શન થઈ રહ્યું છે આ પરીક્ષા લઈને તે જણાવ્યું હતું.

આમ, NEET ની રી-એક્ઝામ પહેલા વિદ્યાર્થીઓની માનસિક સ્થિતિ અત્યંત નાજુક છે. એકબાજુ જોરદાર સુરક્ષા વચ્ચે સ્વચ્છ પરીક્ષાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ આ વિદ્યાર્થીઓ માટે આશા, ડર, મહેનત અને થાકનો સંઘર્ષ છે. ઘણાંએ જણાવ્યું કે પરિવાર અને શિક્ષકોનો સાથ તેમને ફરી ઊભા થવાની તાકાત આપી રહ્યો છે. કાલનું પેપર જ તેમનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે.

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MEDICAL ENTRANCE PREPARATION
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