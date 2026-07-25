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NEET પેપર લીક મુદ્દે ગાંધીનગરમાં રોષ, જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની પદયાત્રા

જીગ્નેશ મેવાણીની હાજરીમાં ઘ (0) જીરો સર્કલથી સેક્ટર 6 સત્યાગ્રહ છાવણી સુધી પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી.

જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની પદયાત્રા
જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની પદયાત્રા (jignesh mevani FB POST)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 2:19 PM IST

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ગાંધીનગર : દેશમાં NEET પરીક્ષાના પેપર લીક મામલે જંતર મંતર ઉપર CJP દ્વારા ધારણા કરવામાં આવી રહ્યા છે. મંત્રીઓ દ્વારા સોનમ વાંગચૂકને પારણા કરવામાં આવ્યા પરંતુ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ હજુ પણ યથાવત છે. ત્યારે, ગતરોજ સાંજના સમયે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં ગાંધીનગર શહેરના ઘ(0)થી સત્યાગ્રહ છાવણી સુધી રેલી યોજવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા.

દેશભરમાં અત્યારે એકમાત્ર મુદ્દો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાનો ચાલી રહ્યો છે. દિલ્હીના જંતર મંતર ઉપર કોક્રોજ જનતા પાર્ટી દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને યુવતીઓ જોડાયા છે. થોડા દિવસો પહેલા આ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર લાઠી વરસાવવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ઘાયલ થયા હતા. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત વિપક્ષના નેતાઓ પણ યુવાનોના સમર્થનમાં આવ્યા હતા. આ તમામ બાબતોને લઈને હાલમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બની રહ્યું છે.

જીગ્નેશ મેવાણીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

આંદોલનમાં જોડાયેલા યુવકે જણાવ્યું હતું કે, "દેશની અંદર લોકશાહી છે. ભાજપ સરકારમાં પરીક્ષાના પેપરો લીક થઈ રહ્યા છે. યુવાનો વર્ષો સુધી પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરતા હોય છે અને જ્યારે પેપર લીક થાય ત્યારે તેમનું મનોબળ તૂટતું હોય છે. આ સ્થિતિમાં હવે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીનું રાજીનામું માંગવું યોગ્ય છે. કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર યુવાનોની વાતો કરી રહી છે, પરંતુ બીજી તરફ યુવાનો ઉપર બરાબર વરસાવી રહી છે. જેના સમર્થનમાં આજે આ રેલી યોજવામાં આવી છે. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે. આગામી સમયમાં જો કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાનનું રાજીનામું લેવામાં નહીં આવે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર થશે."

ગાંધીનગર શહેરમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની હાજરીમાં ઘ (0) જીરો સર્કલથી સેક્ટર 6 સત્યાગ્રહ છાવણી સુધી પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. આ પદયાત્રામાં બહોળી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાયા હતા. તમામ યુવાનો દ્વારા એક જ માંગ કરવામાં આવી હતી કે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રાજીનામું આપે.

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