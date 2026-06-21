NEETની પરીક્ષાનો પ્રારંભ, અરવલ્લી-સુરેન્દ્રનગર-નવસારીમાં પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત
નેશનલ એલિજિબિલિટી-કમ-એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET)-UG 2026ની પરીક્ષા રવિવારે બપોરે 2 વાગ્યે દેશભરમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે શરૂ થઈ છે.
Published : June 21, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 3:47 PM IST
અમદાવાદ: નેશનલ એલિજિબિલિટી-કમ-એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET)-UG 2026ની પરીક્ષા રવિવારે બપોરે 2 વાગ્યે દેશભરમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે શરૂ થઈ છે. અગાઉની પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપો બાદ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે આ પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ અનેક જગ્યાએ Neetની રી પરીક્ષા આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગર, નવસારી અને અરવલ્લી સહિતના વિસ્તારમાં Neetની પરીક્ષા યોજાઇ હતી.
અરવલ્લીમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે NEETની પરીક્ષા
અરવલ્લી જિલ્લામાં NEETની પરીક્ષા માટે મોડાસામાં ચાર પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવ્યા છે જેમાં કે. એન. શાહ હાઈસ્કૂલ, જે. બી. શાહ ઈંગ્લિશ મિડિયમ સ્કૂલ, એચ. એલ. પટેલ સરસ્વતી વિદ્યાલય અને એમ.આર.ટી.સી. મદની હાઈસ્કૂલનો સમાવેશ થાય છે.
જિલ્લાભરમાં કુલ 1302 વિદ્યાર્થીઓ NEET પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. પરીક્ષા પ્રક્રિયાની જવાબદારી 150 શિક્ષકો અને કર્મચારીઓને સોપવામાં આવી છે.
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ તમામ કેન્દ્રો પર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે જેમાં 10 CISF જવાનો ઉપરાંત 1 ડીવાયએસપી, 1 પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, 4 સબ ઈન્સ્પેક્ટર સહિત કુલ 50 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસ સતત પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે જેથી કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
અરવલ્લી Dysp આર વી ડાભીએ જણાવ્યું હતુ કે, મોડાસા ખાતે યોજાનારી NEET પરીક્ષાને લઈને અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. શહેરના 4 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર સઘન ચેકિંગ અને ફ્રિસ્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા દરમિયાન કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે 8 પોલીસ અધિકારીઓ અને આશરે 50 પોલીસ જવાનો ફરજ પર તૈનાત રહેશે. ઉપરાંત ટ્રાફિક નિયમન અને રૂટ પેટ્રોલિંગ માટે પણ ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
લોખંડી બંદોબસ્ત વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરમાં NEETની પરીક્ષાનો પ્રારંભ
સુરેન્દ્રનગરમાં પણ પોલીસના લોખંડી બંદોબસ્ત વચ્ચે NEETની પરીક્ષા શરૂ થઇ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની કુલ પાંચ જેટલી શાળાઓમાં નીટની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં કુલ 1005 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે. એકવાર પરીક્ષા રદ થઈ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓનું થોડું મોરલ પણ ડાઉન થયું છે પરંતુ તે છતાં પણ વધુ માત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા દેવા આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરની આર એ પટેલ બોયઝ હાઈસ્કૂલ ખાતે 240 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આવ્યા છે, કે પી ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલમાં પણ 240 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે. આ ઉપરાંત શ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય આર્મી એરીયા ધાંગધ્રાની શાળામાં પણ 168 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પીએમ શ્રી સ્કૂલ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ત્યાં પણ કુલ 240 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આરપીપી ગર્લ્સ હાઇસ્કુલમાં પણ નીટની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં પણ 117 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર ડીવાયએસપી પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ પાંચ જેટલા શાળાઓમાં નીટની પરીક્ષા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે પરીક્ષા કેન્દ્ર બહાર બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે ત્રણ લેયરમાં વિદ્યાર્થીઓને ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે.
"જિલ્લાના પાંચ કેન્દ્ર બહાર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે વિદ્યાર્થીઓએ પહેરેલા ઘરેણા અને ડિજિટલ વસ્તુઓ ઉતરાવી લેવામાં આવે છે" પાર્થ પરમાર, Dysp
નવસારીમાં 9 કેન્દ્રો પર 2500થી વધુ વિદ્યાર્થી પરીક્ષામાં હાજર
નવસારી જિલ્લામાં પણ 9 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કુલ 2,658 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. એક તરફ વિદ્યાર્થીઓમાં પોતાના ડોક્ટર બનવાના સપનાને સાકાર કરવાની આશા અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ફરી કોઈ ક્ષતિ કે ગેરરીતિ ન સર્જાય તેની ચિંતા પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
પરીક્ષાને સંપૂર્ણ પારદર્શક, નિષ્પક્ષ અને લીક-પ્રૂફ બનાવવા માટે તંત્ર દ્વારા કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વહેલી સવારથી પહોંચી બેઠક વ્યવસ્થા અને જરૂરી પ્રક્રિયાઓની ચકાસણી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
જામનગરમાં 1704 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી
જામનગર જિલ્લામાં 1704 વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી NEETની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. પેપર લીકની ઘટનાને કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ભારે નારાજગી અને ચિંતાની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ફરીથી પરીક્ષા આપવાને લઈને વિદ્યાર્થીઓના માનસિક તણાવમાં વધારો થયો છે. જોકે, આ પડકારજનક સ્થિતિ વચ્ચે પણ જામનગરના વિદ્યાર્થીઓએ હિંમત હાર્યા વગર વધુ જોશ અને મહેનત સાથે પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી છે.
આ અંગે વિદ્યાર્થી અજીત વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ગત વખતે પણ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી અને આ વખતે પણ દિવસ-રાત એક કરીને ફરીથી તૈયારી કરી છે. વારંવાર પરીક્ષા આપવી માનસિક રીતે અઘરી છે. બસ ઈશ્વર આગળ એક જ પ્રાર્થના છે કે આ વખતે પાછું પેપર લીક ન થાય અને અમારી મહેનત એળે ન જાય."
જામનગરના 5 કેન્દ્રો પર પરીક્ષાનું આયોજન
પરીક્ષાની ગરિમા અને ગોપનીયતા જળવાઈ રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા જામનગર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં કુલ 5 પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે જેમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્રના સુરક્ષિત વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે:
- કેન્દ્રીય વિદ્યાલય-૧ (એરફોર્સ સ્ટેશન, જામનગર)
- કેન્દ્રીય વિદ્યાલય-૨ (ઈન્ફન્ટ્રી લાઇન્સ, જામનગર)
- કેન્દ્રીય વિદ્યાલય (INS વાલસુરા)
- જવાહર નવોદય વિદ્યાલય (અલીયાબાડા)
- (અન્ય એક નિર્ધારિત સ્થાનિક કેન્દ્ર)
જામનગરના જિલ્લા કલેક્ટર પી.બી.પંડ્યાએ આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "જામનગરના 1704 વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ પ્રકારના ભય વગર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પરીક્ષા આપી શકે તે માટે તમામ 5 કેન્દ્રો પર ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર CCTV કેમેરા અને સરકારી ઓબ્ઝર્વર્સની કડક દેખરેખ રહેશે, જેથી કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકી શકાય."
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