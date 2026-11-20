નીરજા ગુપ્તા સાથે ગુજરાત યુનિ.ના નવા કુલપતિની મુલાકાત મુદ્દે NSUIનો હોબાળો, કહ્યું - યુનિવર્સિટી કોઈની જાગીર નથી
તપાસ હેઠળના પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાની નવા કુલપતિ પૃથુલ દેસાઈ સાથે અડધા કલાકથી વધુ સમય મુલાકાત, NSUIએ તપાસ પ્રભાવિત થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી આવેદનપત્ર આપ્યું
Published : November 20, 2026 at 6:27 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા અને નવા કુલપતિ પૃથુલ દેસાઈ વચ્ચે થયેલી મુલાકાતને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. નીરજા ગુપ્તા સામે કથિત કૌભાંડ અને વિવિધ નાણાકીય અનિયમિતતાઓના આક્ષેપોને લઈને સરકાર દ્વારા નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ તપાસ હજુ ચાલુ છે ત્યારે પૂર્વ કુલપતિ નીરજ ગુપ્તા નવા કુલપતિ પૃથુલ દેસાઈને મળવા પહોંચ્યા હતા. બંને વચ્ચે અડધા કલાકથી વધુ સમય સુધી મુલાકાત થઈ હતી. આ મુલાકાત સામે ગુજરાત NSUIએ વિરોધ નોંધાવી તપાસની નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
નવા કુલપતિએ યાદ રાખવું જોઈએ કે યુનિવર્સિટી કોઈની જાગીર નથી'
આ મામલે NSUIના મહામંત્રી વિક્રમસિંહ ગોહિલે આક્રમક વિરોધ નોંધાવતાં જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સામે અનેક મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે, તેમ છતાં નવા કુલપતિ પૃથુલ દેસાઈ સાથે તેમની અડધા કલાકથી વધુ સમય સુધી મુલાકાત થઈ છે. પૂર્વ કુલપતિએ શિક્ષણમંત્રી પાસે મુલાકાત માટે સમય માંગ્યો હોવા છતાં તેમને સમય મળ્યો નહોતો, પરંતુ નવા કુલપતિ સાથે આટલી લાંબી મુલાકાત થઈ તે અનેક સવાલો ઊભા કરે છે. વિક્રમસિંહે નવા કુલપતિને ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે, તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી કોઈની જાગીર નથી. જો નવા કુલપતિ પણ નીરજા ગુપ્તાની જેમ જ વર્તન કરશે તો તેમને પણ છાવરવામાં નહીં આવે. યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પ્રકારની સેટિંગ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. આ મુલાકાતથી ચાલી રહેલી તપાસ પ્રભાવિત થવાની આશંકા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
NSUIએ આવેદનપત્ર આપી પારદર્શક તપાસની માંગ કરી
પૂર્વ કુલપતિ અને નવા કુલપતિ વચ્ચેની મુલાકાતને લઈને ગુજરાત NSUI દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પ્રકારની ગોઠવણ કે સેટિંગ ન થાય અને પૂર્વ કુલપતિ સામે ચાલી રહેલી તપાસ નિષ્પક્ષ રીતે પૂર્ણ થાય તેવી માંગ સાથે NSUIએ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. NSUIએ સમગ્ર મામલે પારદર્શક તપાસ કરવા અને જવાબદારી નક્કી કરવાની માગ કરી છે.
નવા કુલપતિએ કહ્યું- નીરજા ગુપ્તા શુભેચ્છા મુલાકાત માટે આવ્યા હતા
બીજી તરફ, સમગ્ર વિવાદ અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નવા કુલપતિ પૃથુલ દેસાઈએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, નીરજા ગુપ્તા તેમની સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત માટે આવ્યા હતા. તેઓ કોઈ પૂર્વ જાણ કર્યા વગર જ મળવા પહોંચ્યા હતા. પૃથુલ દેસાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પબ્લિક યુનિવર્સિટી હોવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ કુલપતિને મળવા આવી શકે છે. આ મુલાકાતને કારણે ચાલી રહેલી તપાસ કોઈપણ પ્રકારે પ્રભાવિત નહીં થાય તેવી ખાતરી પણ તેમણે આપી હતી. આમ, નવા કુલપતિએ મુલાકાતને સામાન્ય શુભેચ્છા મુલાકાત ગણાવી છે, જ્યારે NSUIએ આ મુલાકાત સામે સવાલો ઉઠાવી યુનિવર્સિટીના વહીવટમાં પારદર્શિતા જાળવવાની માગ કરી છે.
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