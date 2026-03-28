વાઘોડિયા વિધાનસભાના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની પુત્રી નિલમ શ્રીવાસ્તવ તેમના પતિ સાથે ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાયા
ભાજપના કાર્યકર તરીકે વર્ષો સુધી કામ કર્યા બાદ હવે નિલમ શ્રીવાસ્તવે કોંગ્રેસ પાર્ટી જોઈન કરી
Published : March 28, 2026 at 10:12 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના વાઘોડિયા વિધાનસભામાં ભાજપમાં ગાબડું પડયું છે. વાઘોડિયયા પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની દીકરી અને અત્યાર સુધી ભાજપના કાર્યકર તરીકે કામ કરતા નિલમ શ્રીવાસ્તવ (નિલમ ધનંજય નિગમ) કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. તેમની સાથે તેમના પતિ ધનંજય શ્રીવાસ્તવ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વડોદરા કોંગ્રેસ સમિતિના અન્ય લોકોની હાજરીમાં તેમને વિધિવધ રીતે કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરાવવામાં આવ્યો.
ભાજપથી કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે નિલમ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે, 'હું વાઘોડિયાના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની દીકરી છું. છેલ્લા 10 વર્ષથી વાઘોડિયા વિસ્તારમાં કાર્યકર તરીકે કાર્યરત છું અને આગળ પણ આ કામ કરવા માગું છું. અત્યાર સુધી ભાજપ સાથે મળીને અમે કરેલા કામને પાર્ટીએ કદાચ ધ્યાને લીધું નથી. આને કારણે આજે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાઈ છું. અહીંથી લોકોના કામ કરીશું અને તેમના સુખ-દુ:ખના સાથીદાર બનીશું.'
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, 'લોકો ભાજપના શાસન અને નીતિઓથી ત્રસ્ત છે. ધીમે-ધીમે વિવિધ શહેરોના કાર્યકરો કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. સંસ્કારી નગરી વડોદરા પણ ભાજપની ગુનાહિત બેદરકારીને કારણે દર વર્ષે પૂરમાં ડૂબે છે. દર વર્ષે તારાજી સર્જાઈ છે. હરણીકાંડ જેવી ઘટનાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં બેઠેલા લોકોની ભ્રષ્ટાચારની નીતિઓ જવાબદાર છે. આવામાં જ્યારે આશિષ જોષી જે ભાજપના જ કોર્પોરેટર છે તે સરકારને સવાલ પૂછે ત્યારે તેમને જ પાર્ટીમાંથી દૂર કરવાની કાર્યવાહી થાય પણ તેનું નિવારણ ન થાય. લોકો હવે કોંગ્રેસ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને તેમનો એક જ નિર્ધાર છે કે, ભ્રષ્ટાચારી સરકાર સામે લડીને માત્ર વડોદરામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યમાં પરિવર્તન લાવીશું. આ જ અનુસંધાન પૂર્વ ધારાસભ્યના દીકરી નિલમ શ્રીવાસ્તવ આજે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. તેમણે પણ વર્ષો સુધી ભાજપમાં સક્રિય રીતે કામ કર્યા છે પરંતુ હવે તેમને પણ લાગે છે કે આ ભ્રષ્ટ શાસકો અને ભ્રષ્ટ નીતિને કારણે લોકો ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે.'
