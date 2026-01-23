ETV Bharat / state

અમરેલી: વસંત પચંમી પર લગ્નોની ધૂમ, 1500થી વધુ નવદંપતિ લગ્નના તાંતણે જોડાયા

મહા સુદ પાંચમ એટલે વસંત પાંચમ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અતિ વિશેષ અને પવિત્ર દિવસ માનવામાં આવે છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 6:25 PM IST

અમરેલી: જ્ઞાનની દેવી મા સરસ્વતીની આરાધનાનો પર્વ એટલે વસંત પંચમી. મહા સુદ પાંચમના દિવસે ઉજવાતો આ તહેવાર ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. વસંત પંચમીના દિવસે તમામ મુહૂર્ત શુભ માનવામાં આવતા હોવાથી કોઈ વિશેષ મુહૂર્ત જોવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. પરિણામે આજે વસંત પંચમીના પાવન પર્વે અમરેલી જિલ્લામાં લગ્નોત્સવનો માહોલ છવાયો હતો.

આજે અમરેલી જિલ્લામાં અંદાજે 1500થી વધુ નવદંપતીઓ લગ્નના પવિત્ર તાંતણે બંધાયા, જેના કારણે શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો. મંદિરો, લગ્ન મંડપો, સમૂહ લગ્ન સ્થળો તેમજ ઘરોમાં ભક્તિ, આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે લગ્નવિધિઓ સંપન્ન થઈ.

વસંત પંચમીના દિવસે લગ્ન ઉપરાંત ઘર પ્રવેશ, ખાત મુહૂર્ત, વાસ્તુ પૂજન, વ્યવસાયના ઉદ્ઘાટન જેવા શુભ કાર્યો પણ વિના મુહૂર્ત કરવામાં આવે છે. આજે જિલ્લામાં આશરે 40 જેટલા ખાત મુહૂર્ત અને વાસ્તુ મુહૂર્ત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. અનેક પરિવારો બ્રાહ્મણ પાસે મુહૂર્ત જોવા જવાની ઝંઝટ વિના, દિવસ દરમિયાન પોતાની સુવિધા મુજબ લગ્નવિધિ સંપન્ન કરતા નજરે પડ્યા.

અમરેલી જિલ્લામાં આજે વિવિધ સમાજો અને જ્ઞાતિઓ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અલગ-અલગ લગ્નવિધિ અને પરંપરાઓ અનુસાર અનેક નવદંપતીઓ એકસાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા. સમૂહ લગ્નના આયોજનથી સામાજિક એકતા, સાદગી અને સહકારની ભાવનાને પણ બળ મળ્યું છે.

અમરેલી જિલ્લાના કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ એસોસિએશનના પ્રમુખ સંદીપ ભટ્ટ જણાવે છે કે, 'વસંત પંચમીને મા સરસ્વતીના પ્રાગટ્ય દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ એટલે પણ મહત્વનો છે કે, આજે શુભ કાર્ય માટે કોઈ મૂહુર્ત જોવાની જરૂર નથી. આજે અમરેલી જિલ્લામાં 20-25 ખાતમૂહુર્ત, 40થી વધુ નવા ઉદઘાટનો અને 1500 જેટલા લગ્નોનું આયોજન થયું છે.' આજે જિલ્લામાં વિવિધ શાળાઓ, કોલેજો અને ધાર્મિક સ્થળોએ મા સરસ્વતીની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે આશીર્વાદ લીધા અને પીળા રંગના વસ્ત્રો તથા પ્રસાદથી ઉજવણી કરી.

વસંત પંચમીના શુભ પર્વે અમરેલી જિલ્લામાં લગ્નોત્સવની ધૂમ (ETV Bharat Gujarat)
વસંત પંચમી સાથે વસંત ઋતુની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. આજથી પ્રકૃતિ પણ પુરબહારમાં ખીલી ઉઠે છે. ખેતરોમાં લીલોતરી, ફૂલોમાં રંગત અને વાતાવરણમાં નવી ઉર્જાનો અનુભવ થાય છે. આવી આનંદમય ઋતુમાં યોજાયેલા લગ્નોત્સવે અમરેલી જિલ્લાને ઉત્સવમય બનાવી દીધો છે.સારાંશરૂપે કહીએ તો, વસંત પંચમીના શુભ પર્વે આજે અમરેલી જિલ્લામાં ધાર્મિક આસ્થા, સામાજિક એકતા અને પારિવારિક આનંદનું સુંદર સંગમ જોવા મળ્યું, જ્યાં 1500થી વધુ નવદંપતીઓએ નવા જીવનની શરૂઆત કરી.

