ડો. હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસ: કેન્દ્રીય અનુસૂચિત આયોગના ચેરમેન કિશોર મકવાણા મોડાસા પહોંચ્યા, પીડિત પરિવારને મળ્યા
કેન્દ્રીય અનુસૂચિત આયોગના ચેરમેન કિશોર મકવાણા આજે મોડાસા પહોંચી મૃતક પરિવારને મળ્યા અને દુઃખમાં સહભાગી થયા.
Published : August 17, 2026 at 9:05 PM IST
અરવલ્લી: કેન્દ્રીય અનુસૂચિત આયોગના ચેરમેન કિશોર મકવાણા આજે મોડાસા પહોંચ્યા. મોડાસાના ડો. હર્ષ પંડ્યાના આત્મહત્યા મામલે આયોગે સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી છે. તેમણે મૃતકના પરિવારજનોને મળી દુઃખમાં સહભાગી થયા અને ન્યાય માટે જરૂરી પ્રયત્નોની ખાતરી આપી.
મોડાસા ખાતે પહોંચેલા કિશોર મકવાણાએ મૃતક ડો. હર્ષ પંડ્યાના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “મૃતક હર્ષ પંડ્યાના પરિવારજનોના દુઃખમાં સહભાગી થવા હું મોડાસા આવ્યો છું.”
"યુવાન ડૉ. હર્ષદ પંડ્યા રેગિંગ જેવી વિકૃત માનસિકતાનો શિકાર બન્યા હતા અને અસહ્ય વેદનાના કારણે તેમણે આપઘાત કર્યો છે. કિશોર મકવાણાએ મૃતકના પરિવારજનોની મુલાકાત લઈ દુઃખમાં સહભાગી થતા જણાવ્યું કે, પરિવારને યોગ્ય ન્યાય મળે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે આયોગ સક્રિય રીતે પ્રયત્નશીલ છે. પરિવારના પિતાએ ગઈકાલે ફરિયાદ નોંધાવી છે અને પરિવારની તમામ માંગણીઓને યોગ્ય ન્યાય મળે તે દિશામાં આયોગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - કિશોર મકવાણા, ચેરમેન, રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ
કિશોર મકવાણાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અનુસૂચિત આયોગ દ્વારા મૃતક પરિવારજનોને ન્યાય મળે તે માટે જરૂરી પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલે હકીકતો અને સંબંધિત પાસાઓની જાણકારી મેળવવા માટે આયોગ દ્વારા ગંભીરતાથી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
મુલાકાત દરમિયાન અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા પોલીસ વડા તેમજ સુરતના એસીપી સહિતના અધિકારીઓ સાથે પણ જોડાઈને સમગ્ર મામલે માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. ઘટનાને લઈને વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર પાસેથી વિગતો મેળવી પરિવારને ન્યાય અપાવવા માટે જરૂરી પગલાં અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ડો. હર્ષ પંડ્યા આત્મહત્યા મામલે કેન્દ્રીય અનુસૂચિત આયોગના ચેરમેનની મોડાસા મુલાકાતને પગલે હવે સમગ્ર ઘટનામાં આયોગની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ બની છે. પરિવારજનોને ન્યાય મળે તે દિશામાં આયોગ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે.
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