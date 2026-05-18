મુંદ્રા પોર્ટ પરથી ઝડપાયું આંતરરાષ્ટ્રીય નશાનું નેટવર્ક, 182 કરોડનો કેપ્ટાગોન નામનો નશીલો પાઉડર ઝડપાયો
દિલ્હીની NCBની ટીમે હાથ ધરેલા આ વિશેષ ઓપરેશનમાં લગભગ 182 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો 196.2 કિલોગ્રામ કેપ્ટાગોન પાઉડર જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : May 18, 2026 at 8:07 AM IST
કચ્છ: કંડલાના મુંદ્રા બંદર પરથી દેશમાં પહેલીવાર અત્યંત ખતરનાક ગણાતી કેપ્ટાગોન ડ્રગ્સની વિશાળ ખેપ ઝડપાતા દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓ સાવચેત બની ગઈ છે. દિલ્હી સ્થિત નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) દ્વારા હાથ ધરાયેલ આ વિશેષ ઓપરેશનમાં લગભગ 182 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું 196.2 કિલોગ્રામ કેપ્ટાગોન પાઉડર જપ્ત કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કાર્યવાહી માત્ર ડ્રગ્સ જપ્ત કરવાની ઘટના નથી, પરંતુ ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય નશીલા પદાર્થોના ટ્રાન્ઝિટ રૂટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતું હોવાની ગંભીર આશંકાને પણ વધુ મજબૂત બનાવે છે.
NCBને વિદેશી ગુપ્તચર એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે આ સમગ્ર ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું. શરૂઆતમાં દક્ષિણ દિલ્હીના નેબ સરાઈ વિસ્તારમાં આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી એક સિરિયન નાગરિકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કોમર્શિયલ ચપાતી કટીંગ મશીનની અંદર ખૂબ ચાલાકીપૂર્વક છુપાવવામાં આવેલી 31.5 કિલોગ્રામ કેપ્ટાગોન ટેબ્લેટ્સ મળી આવી હતી. આ મશીન સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહ મોકલવાનું હોવાનું ખુલ્યું હતું.
ઝડપાયેલા સિરિયન નાગરિકની પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી મહત્વપૂર્ણ માહિતીના આધારે તપાસનો દોર ગુજરાતના મુંદરા સ્થિત ખાનગી કન્ટેનર ફ્રેઇટ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યાં સિરિયાથી આવેલા એક કન્ટેનરની તપાસ હાથ ધરતાં સમગ્ર કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. કસ્ટમ દસ્તાવેજોમાં આ કન્ટેનરમાં ઘેટાંનું ઉન હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ અધિકારીઓએ સઘન તપાસ કરતાં અંદર રહેલા મોટા કોથળાઓમાંથી કેપ્ટાગોન પાઉડર મળી આવ્યું હતું.
તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર આ ડ્રગ્સનો અંતિમ ગંતવ્ય કોઈ અખાતી દેશ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ NCB સમગ્ર લોજિસ્ટિક્સ ચેઇન, સપ્લાય નેટવર્ક, હવાલા મારફતે થયેલી નાણાકીય લેવડદેવડ અને આ સમગ્ર કાવતરામાં સામેલ આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગો સુધી પહોંચવા માટે ગહન તપાસ ચલાવી રહી છે.
દિલ્હીની નાર્કોટિક્સ વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઓપરેશન અત્યંત ગુપ્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને સ્થાનિક સ્તરે કોઈપણ પ્રકારનું પૂર્વ સંકલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. તપાસ ટીમ સાદા વેશમાં દિલ્હીથી મુંદ્રા પહોંચી હતી. શંકા ઊભી ન થાય તે માટે અધિકારીઓએ પોતાના વાહનો બંદર વિસ્તારથી દૂર પાર્ક કર્યા હતા અને ત્યારબાદ રિક્ષા મારફતે મુંદ્રા પોર્ટ સુધી પહોંચ્યા હતા. ગુપ્ત બાતમીના આધારે તપાસ શરૂ કરતાં ગરમ કપડાં બનાવવાના યાર્ન તરીકે જાહેર કરાયેલા કન્ટેનરમાંથી કેપ્ટાગોન ડ્રગ્સના પેકેટ મળી આવ્યા હતા.
“ઓપરેશન રેજીપીલ” નામે હાથ ધરાયેલી આ વિશેષ કાર્યવાહીમાં દિલ્હી અને મુંદરા બંને સ્થળોએ મળીને કુલ 227.7 કિલો જેટલું કેપ્ટાગોન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હોવાનું અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે “જેહાદી ડ્રગ્સ” તરીકે ઓળખાતું આ માદક પદાર્થ આતંકી સંગઠનો માટે નાણાં એકત્ર કરવા ઉપયોગમાં લેવાતું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ભારતમાં પ્રથમવાર ઝડપાયેલા કેપ્ટાગોનના આ જથ્થાએ સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે ચિંતાના નવા દ્વાર ખોલી દીધા છે. હવે તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે ભારતનો ઉપયોગ માત્ર ટ્રાન્ઝિટ રૂટ તરીકે થયો હતો કે દેશમાં પણ આ ખતરનાક ડ્રગ્સનું કોઈ નેટવર્ક સક્રિય છે.