નવસારીના વિશ્વવિખ્યાત પૌંવા ઉદ્યોગ પર મિડલ-ઈસ્ટના યુદ્ધનો માર, નિકાસમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
વાર્ષિક હજાર કરોડથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવતા પૌવા ઉદ્યોગમાં ગલ્ફ દેશોમાં થતી નિકાસ અટકી પડી
Published : March 14, 2026 at 8:39 PM IST
નવસારી: મધ્ય પૂર્વમાં વધતી તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ હવે વિશ્વ અર્થતંત્રને સીધી અસર કરી રહી છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના પડઘા હવે દક્ષિણ ગુજરાત સુધી સંભળાઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને નવસારીનો વિશ્વવિખ્યાત પૌવા ઉદ્યોગ અત્યારે આ વૈશ્વિક સંકટની અસર અનુભવી રહ્યો છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતી તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ હવે વિશ્વ અર્થતંત્રને સીધી અસર કરી રહી છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના પડઘા હવે દક્ષિણ ગુજરાત સુધી સંભળાઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને નવસારીનો વિશ્વવિખ્યાત પૌવા ઉદ્યોગ અત્યારે આ વૈશ્વિક સંકટની અસર અનુભવી રહ્યો છે. ખાડી દેશોમાં થતી પૌવાની નિકાસમાં 15થી 25 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો થતા મિલ માલિકો અને વેપારીઓમાં ચિંતા વધવા લાગી છે.
ગલ્ફ દેશોમાં થતી નિકાસમાં ઘટાડો
દક્ષિણ ગુજરાતનું કૃષિ અને વેપારનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર ગણાતું નવસારી વર્ષોથી પૌવા ઉત્પાદન માટે દેશભરમાં ઓળખાય છે. અંદાજે 1000 કરોડ રૂપિયાના વાર્ષિક ટર્નઓવર ધરાવતા આ ઉદ્યોગ પર હાલ યુદ્ધના પડછાયા દેખાઈ રહ્યા છે. ઈઝરાયેલ-ઈરાન તણાવને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન અને વેપાર માર્ગો પ્રભાવિત થયા છે. પરિણામે દુબઈ, મસ્કત અને સાઉદી અરેબિયા જેવા ખાડી દેશોમાં થતી નિકાસમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે.
70 મિલોમાં વાર્ષિક 1.5 લાખ ટન પૌવાનું ઉત્પાદન
નવસારી જિલ્લામાં અંદાજે 70 જેટલી પૌવા મિલો કાર્યરત છે, જ્યાં દર વર્ષે લગભગ 1,50,000 ટન પૌવાનું ઉત્પાદન થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પૌવાનો મોટો હિસ્સો વિદેશમાં નિકાસ થાય છે, પરંતુ હાલ નિકાસ ધીમી પડતા મિલોમાં લાખો ટન પૌવાનો સ્ટોક જમા થવા લાગ્યો છે. એટલું જ નહીં, કેટલાક વેપારીઓ દ્વારા વિદેશમાં મોકલાયેલ પૌવાનો જથ્થો પણ મધ દરિયામાં અટવાઈ ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ માલ ગંતવ્ય સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી પેમેન્ટ મળવાની શક્યતા ઓછી હોવાથી વેપારીઓ પર નાણાકીય દબાણ વધ્યું છે.
નવસારીની એક પૌવા મીલના સંચાલક પ્રેમચંદ લાલવાણીએ જણાવ્યું કે, ગલ્ફમાં જે સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે તેના કારણે હાલ ત્યાં થતી પૌવાની નિકાસ અટકી પડી છે. અગાઉ પણ જે માલ મોકલ્યો છે તે હજુ સુધી તે દેશોમાં પહોંચ્યો નથી. અહીં પણ હોળી-ધૂળેટી પર રજાએ ગયેલા મજૂરો હજુ પરત ફર્યા નથી એટલે ઓવરઑલ ઉદ્યોગમાં મંદીનો માહોલ છે.
બીજી તરફ સ્થાનિક સ્તરે પણ પડકારો ઓછા નથી. ઉનાળાની ગરમી વધતા તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે મજૂરોની અછત પણ અનુભવાઈ રહી છે. નિકાસ ઘટતા અને કામ ધીમું પડતા પૌવા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા પરિવહન, પેકિંગ અને મજૂરી જેવા અનેક સહાયક વ્યવસાયો પર પણ અસર થવાની ભીતિ વ્યક્ત થઈ રહી છે.
આ ઉદ્યોગ માત્ર વેપારીઓ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ સ્થાનિક કૃષિ અર્થતંત્ર સાથે પણ ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. દર વર્ષે અંદાજે 2.75 લાખ ટન ડાંગરની ખરીદી સ્થાનિક ખેડૂતો પાસેથી કરવામાં આવે છે. જો નિકાસમાં ઘટાડો લાંબો સમય ચાલુ રહેશે તો તેની સીધી અસર ખેડૂતોની આવક પર પણ પડી શકે છે.
નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખે પણ હાલની પરિસ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સરકાર પાસે ઉદ્યોગને સહાયરૂપ થવા માટે પગલાં લેવાની માંગ કરી છે.
હાલમાં નવસારીનો પૌવા ઉદ્યોગ સ્થિતિ પર નજર રાખી ‘રાહ જોવાની’ નીતિ અપનાવી રહ્યો છે. જો મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ જલ્દી શાંત નહીં થાય, તો આગામી સમયમાં આ ઉદ્યોગને વધુ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
