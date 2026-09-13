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કાવેરી નદી બે કાંઠે: તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચોમાસામાં ત્રીજી વખત જળમગ્ન

ચાલુ ચોમાસાની સીઝનમાં તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ત્રીજી વખત જળમગ્ન બનતા મંદિર પરિસરમાં પાણી ફરી વળ્યું છે અને સ્થાનિકોમાં ચિંતા છે.

ચાલુ ચોમાસાની સીઝનમાં તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ત્રીજી વખત જળમગ્ન બનતા મંદિર પરિસરમાં પાણી ફરી વળ્યું
ચાલુ ચોમાસાની સીઝનમાં તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ત્રીજી વખત જળમગ્ન બનતા મંદિર પરિસરમાં પાણી ફરી વળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 8:43 PM IST

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નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે નવસારી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ યથાવત છે. ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદની સીધી અસર ચીખલીની કાવેરી નદી પર જોવા મળી છે. નવા નીર આવતા કાવેરી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે અને નદીકાંઠે આવેલું સુપ્રસિદ્ધ શ્રી તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચાલુ ચોમાસામાં ત્રીજી વખત જળમગ્ન બન્યું છે, જેથી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવ્યું છે.

ગત મોડી રાતથી નવસારી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે હવે નદીઓમાં પણ નવા નીર જોવા મળી રહ્યા છે. ચીખલીની કાવેરી નદીમાં ઉપરવાસના વરસાદને પગલે પાણીની આવકમાં વધારો થયો છે.

કાવેરી નદી બે કાંઠે: તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચોમાસામાં ત્રીજી વખત જળમગ્ન (Etv Bharat Gujarat)

વીતેલા 24 કલાક દરમિયાન ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદના કારણે કાવેરી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. નદીના વધેલા જળસ્તરની અસર નદીકાંઠે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ શ્રી તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર પર પણ જોવા મળી છે.

ચાલુ ચોમાસાની સીઝનમાં તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ત્રીજી વખત જળમગ્ન બન્યું છે. મંદિર પરિસરમાં પાણી ફરી વળતા સ્થાનિકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચોમાસામાં ત્રીજી વખત જળમગ્ન
તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચોમાસામાં ત્રીજી વખત જળમગ્ન (Etv Bharat Gujarat)

હવામાન વિભાગ દ્વારા નવસારી સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન ભારે વરસાદથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેને પગલે તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠાના અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.

કાવેરી નદી બે કાંઠે
કાવેરી નદી બે કાંઠે (Etv Bharat Gujarat)

પૂરની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. લોકોને નદીના પટમાં ન જવા અને નદીકાંઠાથી દૂર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સલામત સ્થળે રહેવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. વધતા જળસ્તરને પગલે તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

TADESHWAR MAHADEV TEMPLE SUBMERGED
NAVSARI RAIN
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SOUTH GUJARAT RAIN FORECAST
NAVSARI KAVERI RIVER FLOOD

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