વિદેશમાં ઊંચા પગારની ઘેલછામાં નવસારીનો યુવક મ્યાનમારમાં ફસાયો, પરિવારે સરકાર પાસે માંગી મદદ
પ્રિન્સે એક ઓનલાઇન એપ્લિકેશન મારફતે પરીક્ષા આપી હતી અને એજન્ટ દ્વારા તેને ડેટા એન્ટ્રીની સારી પગારવાળી નોકરીની લાલચ આપવામાં આવી હતી.
Published : December 27, 2025 at 8:51 PM IST
નવસારી: વિદેશમાં ઊંચા પગારની નોકરી મેળવવાની લાલચે નવસારીના એક પરિવાર માટે ગંભીર ચિંતા ઊભી કરી છે. નવસારી શહેરના શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં રહેતા યુવક પ્રિન્સ રમેશભાઈ પટેલ છ મહિના પહેલા વિદેશ નોકરી માટે મ્યાનમાર ગયો હતો. પ્રિન્સે એક ઓનલાઇન એપ્લિકેશન મારફતે પરીક્ષા આપી હતી અને એજન્ટ દ્વારા તેને ડેટા એન્ટ્રીની સારી પગારવાળી નોકરીની લાલચ આપવામાં આવી હતી.
પરંતુ મ્યાનમાર પહોંચ્યા બાદ હકીકત સંપૂર્ણપણે અલગ હોવાનું સામે આવ્યું. પ્રિન્સ સાયબર ક્રાઇમ રેકેટ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપિંડી નેટવર્કમાં ફસાઈ ગયો હોવાની માહિતી બહાર આવી છે. માત્ર પ્રિન્સ જ નહીં પરંતુ આવા કુલ 10 ભારતીય યુવકો આ રેકેટનો શિકાર બન્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
હાલમાં આ તમામ યુવકો મ્યાનમારના વાડી વિસ્તારમાં એક સ્થાનિક એનજીઓ દ્વારા સંચાલિત સેફ હાઉસમાં આશરો લઈ રહ્યા છે. એનજીઓ દ્વારા તેમને સુરક્ષા અને પ્રાથમિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ હજુ પણ ચિંતાજનક હોવાનું પરિવારજનો જણાવે છે. પ્રિન્સ તેના માતા-પિતાનો એકનો એક દીકરો છે. દીકરો વિદેશમાં ફસાઈ જતા પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. પરિવારએ સમગ્ર ઘટનાની જાણ જિલ્લા વહીવટી તંત્રને કરી છે અને ભારત સરકારના માધ્યમથી દીકરાને વહેલી તકે સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત લાવવાની માંગ ઉઠાવી છે.
યુવકના પિતા રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, મારો છોકરો બહાર ગયેલો છે. એ લોકોએ નોકરી પર બોલાવ્યો છે હવે તેને ફાવતું નથી પાછા આવવું છે પણ એ લોકો જલ્દી જવાબ નથી આપતા. પાછા મોકલતા નથી. 20 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે. ત્યાંના લોકો જવાબ આપતા નથી, છોકરાઓ ત્યાં કંટાળી ગયા છે, સમાચારમાં કાલે નામ આવ્યું પછી અમને દીકરાની ખબર પડી. હું નોકરી કરું છું, મારા પત્ની પણ નોકરી કરે છે. પગાર ધોરણ ઓછો અને અમે આ રીતે ગુજરાન ચલાવતા. છોકરાને એમ હતું કે બહાર જઈને થોડા પૈસા કમાઈએ પણ એમને થોડી ખબર હોય કે આ રીતે ફસાવવાના ધંધા છે. એમને નોકરી વધારે કલાક કરાવે છે અને પગાર ઓછો આપે છે, એટલે છોકરાઓને પાછા આવવું છે. મારી માંગ છે કે મારો છોકરો જલ્દી ઘરે આવી જાય.
આ મામલે નાયબ મામલતદાર સંજય દેસાઈ એ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, નવસારીનો યુવાન પ્રિન્સ રમેશભાઈ પટેલ જે નોકરી મેળવવા મ્યાનમાર ગયો હતો. જ્યાં એજન્ટ દ્વારા તેની સાથે છેતરપિંડી થતા આ યુવક મ્યાનમારમાં ફસાયાની રજૂઆત કચેરીએ તેના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવી છે, જે સંદર્ભે અમે અમારી વડી કચેરી, સ્ટેટ ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર અને ગુજરાતિઓ માટેના નોન ગુજરાતી ફાઉન્ડેશનને આ મુદ્દે જાણ કરી દેવામાં આવી છે, જે દ્વારા સંપર્ક કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ વિદેશમાં ઊંચા પગારની નોકરીના સપના જોતા યુવકો માટે લાલબત્તી સમાન ચેતવણી આપી છે. યોગ્ય તપાસ વિના એજન્ટો અને ઓનલાઇન ઓફરો પર વિશ્વાસ કરવાથી કેવી રીતે ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડે છે, તેનું જીવતું ઉદાહરણ નવસારીનો આ કિસ્સો બની ગયો છે.
