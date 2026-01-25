બેલારૂસમાં ફસાયેલી નવસારીની મહિલા આખરે ઘરે પરત આવી, જણાવી યાતના
વિદેશમાં સારી નોકરી અને ઉંચા પગારના સપના બતાવી વડોદરાના એક એજન્ટે નવસારીની એક મહિલાને બેલારૂસ મોકલ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ હકીકત કંઈક અલગ નીકળી.
Published : January 25, 2026 at 11:01 AM IST
નવસારી: બેલારૂસમાં ફસાયેલી નવસારીની મહિલા આખરે સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત ફરી છે. વિદેશમાં સારી નોકરી અને ઉંચા પગારના સપના બતાવી વડોદરાના એક એજન્ટે તેમને બેલારૂસ મોકલ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ હકીકત કંઈક અલગ જ નીકળી.
મીના જોશી નામની નવસારીની મહિલાને એક એજન્ટે ફ્રુટ પેકિંગનું કામ હોવાનું કહી વિદેશ મોકલ્યા હતા. મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર તેમને સ્ટ્રોબેરી પેકિંગમાં કામ કરવાનું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, અને માસિક 70 થી 80 હજાર રૂપિયા પગાર હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ બેલારૂસ પહોંચ્યા બાદ તેમને મિન્સ્કથી 300 થી 400 કિલોમીટર દૂર આવેલા એક પછાત ગામડામાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તબેલામાં કામ કરાવાતું હતું.
પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર હતી કે તેમની સાથે ગયેલા અન્ય લોકો થોડા દિવસોમાં જ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. જોકે વિદેશ જવા માટે મોટું દેવું લીધું હોવાથી મીના જોશી ત્યાં જ રોકાઈ ગયા હતા. આશા હતી કે કોઈ રીતે કામ મળી જશે, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ વધુ બગડી ત્યારે તેઓ પાછા મિન્સ્ક પહોંચ્યા.
મિન્સ્કમાં તેમણે છૂટક કામ કરીને પોતાનું જીવન ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. રહેવા માટે માત્ર હોસ્ટેલની સુવિધા હતી અને ખાવા-પીવાની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા નહોતી. આ તમામ મુશ્કેલીઓ વચ્ચે મીના જોશીએ પોતાના શોષણ અંગેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યો અને મદદની અપીલ કરી.
મહિલાનો વીડિયો વાયરલ થતાં જ તંત્ર, સામાજિક સંગઠનો અને બ્રહ્મસમાજ સહિતના લોકો મદદ માટે આગળ આવ્યા. સ્થાનિક લોકો અને ત્યાં રહેતા ભારતીયોએ પણ તેમને સહારો આપ્યો. ચારેબાજુથી દબાણ વધતાં, જે એજન્ટે તેમને વિદેશ મોકલ્યા હતા, તેને અંતે બેલારૂસથી ભારત પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવી પડી.
જ્યારે મીના જોશી નવસારી ખાતે પોતાના ઘરે પરત ફર્યા, ત્યારે પરિવારે આંસુઓ સાથે તેમનું ભાવુક સ્વાગત કર્યું હતું. લાંબા સમય બાદ પરિવાર ફરી એકસાથે મળતા ભાવનાત્મક માહોલ સર્જાયો હતો. હવે મહિલાએ એજન્ટ પાસે વિદેશ જવા માટે ખર્ચાયેલા કુલ સાતથી આઠ લાખ રૂપિયા પરત કરવાની માંગ કરી છે. મીના જોશીનું કહેવું છે કે, આ પૈસા તેમણે કોઈ ખોટી રીતે આપ્યા નથી, પરંતુ પોતાના અને બાળકોના ભવિષ્ય માટે દેવું કરીને આપ્યા હતા. મહિલાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જો એજન્ટ પૈસા પરત નહીં કરે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.