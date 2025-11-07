કમોસમી વરસાદને કારણે શેરડીમાં મોટાપાયે નુકશાન, ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીમાં પિલાણ શરૂ થવાની તારીખ અનિશ્ચિત
કમોસમી ભારે વરસાદને કારણે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ભાવ આપનારી ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીમાં પિલાણ શરૂ થવાની તારીખ અનિશ્ચિત બની ગઈ છે.
Published : November 7, 2025 at 1:57 PM IST
નવસારી : જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં પડેલા કમોસમી ભારે વરસાદને કારણે ખેતીને મોટાપાયે અસર પહોંચી છે. ખાસ કરીને શેરડીની કાપણી પર તેની ગંભીર અસર થઈ છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેડૂતો માટે કાપણી શરૂ કરવી અશક્ય બની છે, અને એના કારણે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ભાવ આપનારી ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીમાં પિલાણ શરૂ થવાની તારીખ અનિશ્ચિત બની ગઈ છે.
વરસાદી માહોલને કારણે ખેતરોમાં કાદવ અને પાણી ભરાયેલા હોવાથી મજૂરો ખેતરમાં ઉતરી શકતા નથી. ફેક્ટરી તરફથી પણ હાલ કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી કે કાપણી ક્યારે શરૂ થશે. સામાન્ય રીતે ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીમાં પિલાણ 30 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાનું હતું, પરંતુ વરસાદના કારણે તારીખ આગળ ધપાવીને 3 નવેમ્બર વિચારાઈ હતી. છતાં વરસાદી સ્થિતિ યથાવત રહેતાં ખેતરોમાંથી પાણીનો નિકાલ ન થઈ શક્યો. પરિણામે હાલ ફેક્ટરી શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા પાછળ ઠેલાવવામાં આવી છે.
ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે કે, ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાવા અને ભેજ રહેવાને કારણે શેરડીમાં રોગ લાગવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પહેલેથી જ રોગના લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. જો આવું ચાલુ રહેશે તો ઉભેલી શેરડીમાં મોટાપાયે નુકશાન થવાની આશંકા છે. વધુમાં, શેરડીની ઉમર હવે 16 મહિના થઈ ગઈ છે. સામાન્ય રીતે આ અવસ્થામાં કાપણી થવી જરૂરી હોય છે, કારણ કે વધારે સમય સુધી શેરડી ઉભી રાખવાથી તેમાં કોહવાટ (સુકાણ) આવવાની શક્યતા વધી જાય છે, જે તેની ગુણવત્તા અને ખાંડની રિકવરી બંનેને અસર કરે છે.
ખેડૂતો કહે છે કે, સમયસર કાપણી ન થવાથી શેરડીની મીઠાશ ઓછી થશે અને ખાંડની રિકવરી ઘટશે. પરિણામે ફેક્ટરીને પણ ઉત્પાદન પર અસર થશે અને અંતે આર્થિક ફટકો ખેડૂતોને જ ભોગવવો પડશે. ખાંડની રિકવરી ઘટે એટલે ફેક્ટરીને પણ ઓછું વળતર મળશે, જેની અસર આખી શેરડી સપ્લાય ચેઇન પર થશે.
કાપણી પ્રક્રિયા મોડી
ગણદેવી સુગર ફેક્ટરી દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં મજૂરોને બોલાવીને સભાસદ ખેડૂતોના ખેતરેથી કાપણી કરાવે છે. આ પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર અંતથી શરૂ થાય છે અને એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહે છે, પરંતુ આ વર્ષે વરસાદના કારણે શરુઆત જ અટકી ગઈ છે. ફેક્ટરીના ડિરેક્ટરો અને ટેકનિકલ ટીમ પણ હાલની પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી નિરીક્ષી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે “ખેતરો સુકાઈ જાય અને વાતાવરણ ઉઘાડુ પડે પછી જ કાપણી શરૂ કરી શકાય. હાલ ખેતરમાં કાદવ અને પાણી હોવાથી મજૂરો ઉતરી શકતા નથી.”
ખેડૂતોની માંગ
વરસાદી માહોલે ખેડૂત સમાજમાં અનિશ્ચિતતા ફેલાવી છે. ઘણા ખેડૂતોના ખેતરોમાં હજુ પાણી ભરાયેલું છે. કેટલાક સ્થળોએ તો ડાંગરની પાકને પહેલેથી જ નુકશાન થયું છે, અને હવે શેરડી પર પણ જોખમ ઊભું થયું છે. ખેડૂતોએ સરકાર પાસે વિનંતી કરી છે કે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મદદરૂપ પગલાં લેવામાં આવે. ખાસ કરીને ખેતરમાંથી પાણી નિકાલ માટે જરૂરી સહાય મળે અને રોગપ્રતિકારક દવાઓ ઉપલબ્ધ થાય.
ખેતીવાડી વિભાગના અનુમાન મુજબ, નવસારી જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને મોટાપાયે નુકશાન થયું છે. હવે શેરડીમાં પણ રોગ ફેલાવાનો ખતરો વધ્યો છે. વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને સચેત રહેવા અને જરૂર પડે ત્યાં તરત જ રોગ નિયંત્રણ માટે સ્પ્રે કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
જોકે હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આવનારા દિવસોમાં વરસાદમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે, તે છતાં ખેતરોમાં ભરાયેલા પાણીનો નિકાલ થવા માટે હજુ થોડો સમય લાગશે. ત્યાં સુધી કાપણી શરૂ થવાની સંભાવના ઓછી છે.
ખેડૂતોની અપેક્ષા છે કે વરસાદી માહોલ દૂર થાય પછી ગણદેવી સુગર ફેક્ટરી વહેલી તકે પિલાણ શરૂ કરે અને સરકાર પણ સહાયરૂપ બને. કારણ કે જો કાપણી વધુ મોડી થશે, તો શેરડીની ગુણવત્તા ઘટવાથી ખેડૂતોને ઓછો ભાવ મળશે અને આખા વર્ષની મહેનત પર પાણી ફરી વળશે.
અંતે ખેડૂતોની એક જ આશા છે ઉઘાડુ માહોલ જલ્દી બને, ખેતરો સુકાય અને ફેક્ટરી પિલાણ શરૂ કરે.” કારણ કે સમયસર કાપણી થાય તો જ ગુણવત્તાવાળી શેરડી મળશે, યોગ્ય ભાવ મળશે અને ખાંડની રિકવરી પણ સુધરશે. હાલની સ્થિતિમાં ખેડૂતની નજર આકાશ પર અને ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીના નિર્ણય પર ટકી છે.
