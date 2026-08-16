નવસારી: દિવસે ફેરિયાના વેશમાં રેકી, રાત્રે ઘરફોડ ચોરી કરતો બીલીમોરાનો શાતિર તસ્કર ઝડપાયો
પોલીસે રૂ.10 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે એક રીઢા આરોપીને ઝડપી બીલીમોરાના ચાર ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
Published : August 16, 2026 at 7:40 PM IST
નવસારી: બીલીમોરામાં દિવસ દરમિયાન ફળની લારી લઈને શેરીઓમાં ફરવું, બંધ મકાનોની રેકી કરવી અને રાત પડતાં જ ચોરીની બાઇક પર સવાર થઈ તાળાં તોડી ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપવો... તસ્કરની આ શાતિર મોડસ ઓપરેન્ડીનો નવસારી LCBએ પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે રૂ.10 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે એક રીઢા આરોપીને ઝડપી બીલીમોરાના ચાર ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
નવસારી જિલ્લામાં વધતી ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓને પગલે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે જિલ્લાભરમાં વૉચ ગોઠવી હતી. દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે બીલીમોરા-દેવસર રોડ પરથી અરીફુદ્દીન ઉર્ફે અરીફ સૈયદને નંબર પ્લેટ વગરની ચોરીની સ્પ્લેન્ડર બાઇક સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસેથી રૂ.8.56 લાખની કિંમતની ત્રણ સોનાની લગડી, રૂ.50 હજાર રોકડા, રૂ.80 હજારનો મોબાઇલ ફોન અને ચોરીની બાઇક મળી કુલ રૂ.10.06 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીએ બીલીમોરામાં ચાર ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓને અંજામ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, શહેરીજનોએ પોતાના ગલી-મહોલ્લામાં ફેરિયાના સ્વાંગમાં શંકાસ્પદ રીતે ફરતા વ્યક્તિઓ અંગે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આરોપી પાસેથી મળેલા ચોરીના મુદ્દામાલના આધારે હવે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે આ દાગીના અને અન્ય સામાન કોને વેચવામાં આવતો હતો અને ચોરીમાં તેની સાથે અન્ય કોઈ સાગરીતો સંડોવાયેલા છે કે કેમ.
વધુમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી અરીફુદ્દીન ઉર્ફે અરીફ સૈયદ વિરુદ્ધ સુરત, વલસાડ, તાપી અને નવસારીના વિવિધ પોલીસ મથકોમાં અગાઉથી ચોરીના કુલ 11 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. રીઢા તસ્કરની ધરપકડથી હવે જિલ્લામાં થયેલી અન્ય ચોરીઓના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી શક્યતા છે.
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