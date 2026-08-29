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નવસારીના શિક્ષિકાનો ઘડિયા શીખવવાનો જોરદાર ઉપાય, સડસડાટ બોલતા થયા વિદ્યાર્થીઓ

નવસારીના ચીખલીની કલીયારી પ્રાથમિક શાળામાં બંધાયેલી રાખડી હવે બાળકોને ગણિતના અઘરા ઘડિયા પણ શીખવી રહી છે.

નવસારીના શિક્ષિકાનો ઘડિયા શીખવવાનો જોરદાર ઉપાય
નવસારીના શિક્ષિકાનો ઘડિયા શીખવવાનો જોરદાર ઉપાય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 2:59 PM IST

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પરીમલ મકવાણા, નવસારી: દેશભરમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી. નવસારીના ચીખલીની કલીયારી પ્રાથમિક શાળામાં બંધાયેલી રાખડી હવે બાળકોને ગણિતના અઘરા ઘડિયા પણ શીખવી રહી છે. શિક્ષિકા માલવિકા પટેલે રાખડી પર ઘડિયા લખી બાળકોને બાંધી અનોખી રીતે ગણિત શીખવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. શિક્ષિકાનો આ પ્રયાસ સફળ થયો છે.

ગણિત શીખવાડવા માટે શિક્ષિકાનો અનોખો પ્રયોગ

નવસારીના ચીખલીની કલીયારી પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકા માલવિકા પટેલે વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના ઘડિયા સરળતાથી યાદ રહે તે માટે અનોખો શૈક્ષણિક પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે. શિક્ષિકાએ કાગળ અને કાપડની પટ્ટીનો ઉપયોગ કરી ખાસ 'ઘડિયાની રાખડી' તૈયાર કરી છે. આ રાખડી પર ગણિતનો એક ઘડિયો લખવામાં આવ્યો છે અને જે વિદ્યાર્થી જે ઘડિયામાં કાચો હોય તેના હાથમાં તે જ ઘડિયાની રાખડી બાંધવામાં આવે છે.

નવસારીના શિક્ષિકાનો ઘડિયા શીખવવાનો જોરદાર ઉપાય (ETV Bharat Gujarat)

"બાળકોને ઘડિયામાં જે તકલીફ પડતી હતી તેનું નિવારણ કરવા માટે રાખડી બનાવી તેના પર ઘડિયા લખવામાં આવ્યા હતા. સવારે શાળામાં બાળકો આવે ત્યારે તેને બાંધવામાં આવે છે અને સાંજે જાય ત્યાં સુધી તેમના હાથમાં રહે છે, જેને કારણે તેમનું ધ્યાન વારંવાર તેના પર જાય છે અને ઘડિયા યાદ રહી જાય છે." માલવિકા પટેલ, શિક્ષિકા

આ રાખડી શાળાના સમય દરમિયાન બાળકના હાથમાં જ રહે છે. પરિણામે રીસેસ હોય કે અભ્યાસ વચ્ચેનો ખાલી સમય, વિદ્યાર્થિની નજર વારંવાર પોતાના હાથ પર બાંધેલી રાખડી પર જરૂર પડે છે. આમ હસતા-રમતા ઘડિયા મોઢે થઇ જાય છે. ગણિતના દાખલા ઉકેલવા માટે ઘડિયા પાક્કા હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘડિયામાં પાયો નબળો હોય તો આગળના અભ્યાસમાં પણ મુશ્કેલી પડે છે. આ સમસ્યાને સમજી શિક્ષિકા માલવિકા પટેલે પરંપરાગત રક્ષાબંધનને જ શિક્ષણનું સાધન બનાવી દીધું છે.

નવસારીના ચીખલીની કલીયારી પ્રાથમિક શાળામાં બંધાયેલી રાખડી હવે બાળકોને ગણિતના અઘરા ઘડિયા પણ શીખવી રહી છે
નવસારીના ચીખલીની કલીયારી પ્રાથમિક શાળામાં બંધાયેલી રાખડી હવે બાળકોને ગણિતના અઘરા ઘડિયા પણ શીખવી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત પ્રત્યેનો રસ વધ્યો

ઘડિયાની રાખડીના પ્રયોગથી વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત પ્રત્યેનો રસ વધ્યો છે. જે બાળકોને અગાઉ ઘડિયા યાદ કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી, તેઓ હવે દિવસ દરમિયાન વારંવાર રાખડી જોઈને ઘડિયા યાદ કરે છે. શિક્ષિકાના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘડિયા પાક્કા થતાં ગણિતના અઘરા દાખલા પણ વિદ્યાર્થીઓને સરળ લાગવા લાગ્યા છે.

સંસ્કાર સાથે શિક્ષણનો સંગમ

આ પ્રયોગની ખાસિયત એ છે કે તેમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણ બંનેનો સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે. બાળકોના હાથમાં રક્ષાબંધનની રાખડી બંધાય છે, જે તેમને ભાઈ-બહેનના પ્રેમ અને સંસ્કારની યાદ અપાવે છે, જ્યારે રાખડી પર લખાયેલા ઘડિયા તેમના ગણિતના પાયાને મજબૂત બનાવે છે.

સડસડાટ ગણિત બોલતા થયા વિદ્યાર્થીઓ
સડસડાટ ગણિત બોલતા થયા વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી જિલ્લામાં અનેક સરકારી શાળાના શિક્ષકો બાળકોને સરળતાથી સમજાય તે માટે આવા સર્જનાત્મક અને ઇનોવેટિવ પ્રયોગો કરતા રહે છે. કલીયારી પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકા માલવિકા પટેલના આ પ્રયાસની જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પણ સરાહના કરવામાં આવી છે.

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