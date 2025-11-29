નવસારીમાં શિક્ષકે લાફા મારતા વિદ્યાર્થીને હોસ્પિટલ ખસેડવો પડ્યો, વાલીએ શાળા પ્રશાસનને કરી ફરિયાદ
વર્ગખંડમાં બેન્ચ પર મસ્તી કરતા હોવાનું જાણી શાળાના ફિઝિક્સના શિક્ષક જયદીપ શાહે વિદ્યાર્થીને માથા અને ગાલ પર લાફા ઝીંક્યા હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે.
Published : November 29, 2025 at 9:23 PM IST
નવસારી: નવસારીના ભક્તાશ્રમ અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થી સાથે બનેલો દુરવ્યવહારનો બનાવ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વર્ગખંડમાં બેન્ચ પર મસ્તી કરતા હોવાનું જાણી શાળાના ફિઝિક્સના શિક્ષક જયદીપ શાહે વિદ્યાર્થીને માથા અને ગાલ પર લાફા ઝીંક્યા હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીના ગાલ પર લાફાના કારણે આંગળીના નિશાન પડી જવા છતાં ઘટના ગંભીર બની ગઈ હતી.
બાળકને હોસ્પિટલમાં ખસેડવો પડ્યો
ઘટના પ્રસંગે વિદ્યાર્થીને પીડા અનુભવાતા તેને નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં હાજર રહી ડોક્ટરોએ પ્રાથમિક સારવાર આપીને વિદ્યાર્થીને ઘરે મોકલી દીધો હોવાનું જાણવા મળે છે.
વિદ્યાર્થીના વાલીએ કરી ફરિયાદ
વિદ્યાર્થીના વાલીઓએ આ બનાવને લઈને રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે શિક્ષક જયદીપ શાહ વિરુદ્ધ શાળા પ્રશાસનને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે અને ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાની માગણી પણ કરી છે. વાલીઓનું કહેવું છે કે, શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આવા પ્રકારની શારીરિક હિંસા ન માત્ર શિક્ષણના મૂલ્યો વિરુદ્ધ છે, પરંતુ બાળકોની માનસિક સ્થિતિ પર પણ ગંભીર અસર કરી શકે છે.
શિક્ષક પાસે લેખિતમાં ખુલાસો મગાયો
આ સમગ્ર મુદ્દે ભક્તા આશ્રમ શાળાના ડિરેક્ટર ધર્મેશ કાપડિયાએ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, વાલીઓએ અમને આપેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે અમે શાળાના શિક્ષક જયદીપ શાહ પાસેથી લેખિતમાં સ્પષ્ટીકરણ માંગવામાં આવ્યું છે. તેઓએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, “વિદ્યાર્થીની સુરક્ષા અને શિસ્ત બંને અમારી પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે. સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કર્યા બાદ જરૂરી કાર્યવાહી નિશ્ચિતરૂપે કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની ઘટના ફરી ન બને તે માટે પણ શાળા પ્રશાસન વધારાની તાકીદ રાખશે. આ મામલે હાલ વધુ તપાસ શરૂ છે અને આગળની કાર્યવાહી શાળા સંચાલન દ્વારા કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: