નવસારીને ભેટ મળ્યું ગુજરાતનું સૌથી હાઇ-ટેક ST બસ સ્ટેશન, એરપોર્ટને પણ ટક્કર મારે તેવી સુવિધા
ગુજરાતનું સૌથી હાઇ-ટેક ST બસ સ્ટેશન હવે નવસારીની જનતા માટે ખુલ્લું મુકાયું છે, જાણો વિગતવાર માહિતી...
Published : November 25, 2025 at 2:01 PM IST
નવસારી : નવસારી એક ઐતિહાસિક ક્ષણનું સાક્ષી બન્યું છે. લગભગ પાંચ વર્ષથી ચાલતા એક મેગા પ્રોજેક્ટનું સત્તાવાર ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે થયું છે. અંદાજે રૂપિયા 240 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલું નવસારી ST બસ પોર્ટ હવે માત્ર એક બસ સ્ટેન્ડ નહીં, પરંતુ સુવિધા અને ટેકનોલોજીના માપદંડે એરપોર્ટને પણ ટક્કર આપે એવું ‘વર્લ્ડ-ક્લાસ ટ્રાવેલ હબ’ બની ગયું છે.
ગુજરાતનું સૌથી હાઇ-ટેક ST બસ સ્ટેશન
નવસારી ST બસ ડેપોમાં પગ મૂકતા જ મુસાફરોને આધુનિક એરપોર્ટ જેવી અનુભૂતિ થાય છે. વિશાળ એન્ટ્રન્સ, ચમકદાર ઇન્ટિરિયર, ડિજીટલ ડિસ્પ્લે, સ્માર્ટ વેઈટિંગ ઝોન અને મુસાફરોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને રચાયેલી સુવિધાઓ, આ બધું આ બસ પોર્ટને ગુજરાતમાં સૌથી આધુનિક બનાવે છે.
મુખ્ય 5 હાઈટેક સુવિધા
- મનોરંજન : સંકુલમાં જ 3 મલ્ટિપ્લેક્સ થીયેટર
- ફૂડ ઝોન : 11 ફૂડ કોર્ટ, એક સાથે 3000 લોકોની ક્ષમતા
- રોકાણ : 67 રૂમની લક્ઝરી હોટલ અને સ્વિમિંગ પૂલ
- શોપિંગ : G+2 હાઇપર માર્કેટ અને 2 સુપર માર્કેટ
- ઈવેન્ટ : 4 વિશાળ બેન્ક્વેટ હોલ
પાર્કિંગની મોટી સમસ્યાનો અંત
નવસારી ST બસ ડેપોમાં 1,17,000 સ્ક્વેર ફૂટમાં અંડરગ્રાઉન્ડ પાર્કિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં 753 ટુ-વ્હીલર અને 252 ફોર-વ્હીલર પાર્ક થઈ શકે છે. માટે મુસાફરોને હવે પાર્કિંગ માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં રહે.
ડ્રાઈવર–કંડક્ટર માટે પ્રથમ વાર પ્રીમિયમ સુવિધા
ST સ્ટાફ માટે ખાસ AC રેસ્ટરૂમ, આરામદાયક બેડ, હાઈજેનિક વોશરૂમ અને અલગ રેસ્ટોરન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે આ ડેપોને સ્ટાફ-ફ્રેન્ડલી બનાવે છે.
સુરક્ષા અને પેસેન્જર કેર
- 150 હાઈ-ડેફિનેશન CCTV કેમેરા
- 11 બસ પ્લેટફોર્મ
- મહિલા મુસાફરો માટે લેક્ટેશન રૂમ
- ઓનલાઈન ટિકિટિંગ અને ડીલક્ષ વેઈટિંગ લોન્ચ
PPP મોડલ પર પ્રોજેક્ટનું સંચાલન
આધુનિક ડેપોનું નિર્માણ દિનેશચંદ્ર આર અગ્રવાલ ઇન્ફ્રાકોન (DRA) દ્વારા PPP મોડલ પર કરવામાં આવ્યું છે. આવનાર 30 વર્ષ સુધી મેનેજમેન્ટ અને મેન્ટેનન્સ DRA સંભાળશે, જ્યારે બસ ઓપરેશન સીધું GSRTC સંભાળશે.
આ પણ વાંચો...