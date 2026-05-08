નવસારીમાં પીવાના પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ થતા રસ્તા પર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા
શહેરના મધ્ય અને પૂર્વ ઝોનમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાતા લાખો નાગરિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.
Published : May 8, 2026 at 7:10 PM IST
નવસારી : શહેરના મધ્ય વિસ્તારમાં આવેલા સિલોટવાડમાં આજે સવારે પીવાના પાણીની મુખ્ય લાઈનમાં ભંગાણ સર્જાતા હજારો લિટર પાણી રસ્તા પર વહી ગયું હતું. પાણીની લાઈન લીકેજને કારણે સિલોટવાડના ટેકરાથી લઈને ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન સુધી રસ્તા પર પાણીની નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ ઘટનાથી સ્થાનિક વેપારીઓ, વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સાથે જ શહેરના મધ્ય અને પૂર્વ ઝોનમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાતા લાખો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.
મળતી માહિતી અનુસાર, સિલોટવાડ વિસ્તારમાં આવેલી પાણીની ટાંકી પાસેથી પસાર થતી પીવાના પાણીની મુખ્ય લાઈન વર્ષ 1963માં નાખવામાં આવી હતી. સવારે આશરે 8 વાગ્યાથી લાઈનમાં લીકેજ શરૂ થયું હતું. શરૂઆતમાં થોડું પાણી બહાર નીકળતું હતું, પરંતુ સવારે લગભગ 10 વાગ્યે જૂની પાઈપમાં મોટી તિરાડ પડતા પાણીનો જોરદાર ફુવારો ફાટી નીકળ્યો અને હજારો લિટર પીવાનું પાણી રસ્તા પર વહી ગયું હતું. આ ઘટનાને કારણે આસપાસના વેપારીઓને નુકશાન વેઠવું પડ્યું હતું. ટ્રાફિક પોલીસ મથક સામે આવેલી નવસારીની જાણીતી મામા ચેવડાવાળાની દુકાનના બેઝમેન્ટમાં પાણી ઘૂસી જતા બેસનના ગુણ, બટાકા, તેલના ડબ્બા સહિતનો માલ પલળી ગયો હતો.
દુકાનદાર સુભાષચંદ્ર ચેવડાવાળાએ જણાવ્યું કે, "ચોમાસામાં પણ દુકાનમાં પાણી ભરાતું નથી, પરંતુ પાણીની લાઈન ફાટતા વારંવાર નુકશાન ભોગવવું પડે છે. અગાઉ પણ આવી જ ઘટના બની હતી અને હવે એક વર્ષમાં બીજીવાર નુકશાન થતાં વેપારીએ વળતરની માંગ ઉઠાવી છે."
સિલોટવાડની આ મુખ્ય લાઈન દ્વારા શહેરના મધ્ય ઝોનમાં સાંઢકુવાથી ટાવર વિસ્તાર અને પૂર્વ ઝોનમાં ગણદેવી રોડથી જૂનાથાણા ટાવર સુધી પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. આ ઘટનાની જાણ થતા નવસારી મહાનગર પાલિકાના વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી સમારકામની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, સાંજ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરીને પાણી પુરવઠો પૂર્વવત કરવામાં આવશે.
વર્ષો જૂની ગાયકવાડ રાજ સમયની પાણી લાઈનો હજુ કાર્યરત હોવાને કારણે શહેરમાં આવી ઘટનાઓ વારંવાર બનતી હોવાનો સ્થાનિકોમાં આક્ષેપ ઉઠ્યો છે. હવે મહાપાલિકા જૂની પાણી લાઈનો બદલવા માટે કાયમી આયોજન કરે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
