ETV Bharat / state

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ

ગલી, મોહલ્લા અને સોસાયટીઓમાં શ્વાનોના ટોળા જોવા મળતા હોવાથી શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો.

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ
નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ગલી, મોહલ્લા અને સોસાયટીઓમાં શ્વાનોના ટોળા જોવા મળતા હોવાથી શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC) સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

વર્ષોથી શહેરમાં રખડતા શ્વાનોની સમસ્યા ઉકેલાઈ ન હતી. અગાઉ પાલિકા દ્વારા ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ યોગ્ય એજન્સી ન મળતા કામગીરી આગળ વધી શકી નહોતી. પરિણામે શ્વાનોની સંખ્યા વધતી રહી અને નાગરિકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું થયું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ ડોગ બાઇટના અનેક કેસ નોંધાતા પ્રશ્ન ગંભીર બન્યો હતો.

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

હવે મહાનગરપાલિકાએ અમદાવાદ સ્થિત એજન્સીને કામગીરી સોંપી છે. જાન્યુઆરી મહિનાથી શરૂ થયેલી આ કામગીરી હેઠળ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી રખડતા શ્વાનોને પકડી ABC સેન્ટર પર લાવવામાં આવે છે. અહીં તેમને હડકવાની રસી આપવામાં આવે છે તેમજ ખસીકરણ (સ્ટેરિલાઇઝેશન) કરવામાં આવે છે.

ABC સેન્ટરમાં કુલ 8 કર્મચારીઓ કાર્યરત છે, જેમાં 2 વેટરનરી ડોક્ટરનો સમાવેશ થાય છે. નર શ્વાનોની નસબંધી કરવામાં આવે છે, જ્યારે માદા શ્વાનોનું ગર્ભાશય દૂર કરવામાં આવે છે. ઓપરેશન બાદ શ્વાનોને અંદાજે પાંચ દિવસ સુધી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેમને તેમના મૂળ સ્થળે જ છોડી મૂકવામાં આવે છે.

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ
નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દેવ ચૌધરી જણાવી રહ્યા છે કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ માટે અંદાજે એક કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એજન્સીને પ્રતિ શ્વાન દીઠ નક્કી કરેલી રકમ ચૂકવવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં 500થી વધુ રખડતા શ્વાનોનું પકડાણ અને ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ
નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

વેટરનરી ડોક્ટર રાજ ગોધાણીનું માનવું છે કે, આ પહેલથી શહેરમાં શ્વાનોની વધતી વસ્તી પર નિયંત્રણ મળશે, તેમની આક્રમકતા ઘટશે અને ડોગ બાઇટની ઘટનાઓમાં પણ ઘટાડો થશે. નવસારી શહેરમાં રખડતા ઢોર બાદ શ્વાનોની સમસ્યા સૌથી મોટી ગણાતી હતી, ત્યારે ABC સેન્ટર શહેરીજનો માટે રાહતરૂપ સાબિત થશે.

નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ
નવસારી: રખડતા શ્વાનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રાજેશ ધુમાડિયા જણાવી રહ્યા છે કે, હાલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રખડતા સ્વાન પકડીને તેની ખસીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા શહેરના હિતમાં આ મોટો નિર્ણય છે જેના કારણે વૃદ્ધો બાળકો સ્ત્રીઓને ડોગબાઇટથી ઘણી રાહત મળશે અને શહેરમાં વધતી જતી શ્વાનો ની સંખ્યા પર અંકુશ લાગશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SIGNIFICANT INCREASE STRAY DOGS
ANIMAL BIRTH CONTROL CENTRE
STARTED ANIMAL BIRTH CONTROL CENTRE
NAVSARI
NAVSARI MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.