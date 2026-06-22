નવસારીની સરકારી અંગ્રેજી માધ્યમ શાળાએ ખાનગી શાળાઓને આપી કડક ટક્કર, ફી વિના ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, પ્રવેશ માટે વાલીઓની લાગી લાંબી કતાર
ખાનગી શાળાઓની વધતી ફી સામે સરકારી શિક્ષણનું જીવંત ઉદાહરણ, વાલીઓ કહે છે કે ‘બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ અને સંસ્કારનો પણ થાય છે વિકાસ’
Published : June 22, 2026 at 1:04 PM IST
નવસારી: જ્યાં એક તરફ ખાનગી શાળાઓની સતત વધતી ફી સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોના બજેટને હચમચાવી રહી છે, ત્યાં નવસારીની એક સરકારી અંગ્રેજી માધ્યમ શાળાએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે એવી સફળતા હાંસલ કરી છે કે અનેક ખાનગી શાળાઓ માટે પડકાર બની ગઈ છે. કોઈપણ પ્રકારની ફી વિના ગુણવત્તાયુક્ત અને આધુનિક શિક્ષણ પૂરું પાડતી આ શાળામાં આજે પ્રવેશ મેળવવા માટે વાલીઓની લાંબી રાહ જોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
નવસારીના જૂનાથાણા વિસ્તારમાં આવેલી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈંગ્લીશ મીડિયમ પ્રાયમરી સ્કૂલ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું સફળ મોડેલ બનીને ઉભરી આવી છે.
વર્ષ 2021માં માત્ર 190 વિદ્યાર્થીઓથી શરૂ થયેલી આ શાળામાં આજે 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં થયેલો આ નોંધપાત્ર વધારો શાળાની ગુણવત્તા અને વાલીઓના વધતા વિશ્વાસની સાબિતી છે.
શાળામાં નર્સરીથી ધોરણ-8 સુધીનું અંગ્રેજી માધ્યમ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિ, સ્માર્ટ લર્નિંગ, પ્રવૃત્તિ આધારિત અભ્યાસ અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે સતત કરવામાં આવતા પ્રયાસો આ સફળતાના મુખ્ય આધારસ્તંભ બન્યા છે. અભ્યાસની સાથે ખેલ મહાકુંભ, કલા મહાકુંભ, વિજ્ઞાન પ્રદર્શન અને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે પણ વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.
શાળાની શૈક્ષણિક ગુણવત્તાનો અંદાજ એ વાત પરથી પણ લગાવી શકાય છે કે ગત વર્ષે ધોરણ-5ના બે વિદ્યાર્થીઓ CET પરીક્ષાના મેરિટ લિસ્ટમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યા હતા. ઉપરાંત અહીંથી અભ્યાસ પૂર્ણ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ શહેરની પ્રતિષ્ઠિત શાળાઓમાં સરળતાથી પ્રવેશ મેળવી રહ્યા છે.
વાલીઓના જણાવ્યા મુજબ, શાળાના શિક્ષકો માત્ર પાઠ્યપુસ્તક પૂરતું શિક્ષણ આપતા નથી, પરંતુ બાળકોની વ્યક્તિગત પ્રગતિ, સંસ્કાર અને આત્મવિશ્વાસના વિકાસ પર પણ વિશેષ ધ્યાન આપે છે. પરિણામે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ટ્યુશન વિના જ ઉત્તમ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે.
મોંઘવારીના સમયમાં જ્યાં ખાનગી શિક્ષણનો ખર્ચ અનેક પરિવારો માટે પડકારરૂપ બન્યો છે, ત્યાં નવસારીની આ સરકારી શાળા આશાનું કિરણ બની છે. આ સફળતા એ સાબિત કરે છે કે યોગ્ય આયોજન, સમર્પિત શિક્ષકો અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ દ્વારા સરકારી શાળાઓ પણ ખાનગી સંસ્થાઓને કડક ટક્કર આપી શકે છે.
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