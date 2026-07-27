નવસારીમાં બેંક ફરી વળ્યા કાવેરી નદીના પાણી, બેંકિંગ સેવા ઠપ, ગ્રાહકો પરેશાન
નવસારીમાં કાવેરીના જળપ્રલયની અસર બેંકિંગ વ્યવસ્થા પર પણ, ઉંડાચ ગામની ગુજરાત ગ્રામિણ બેંકમાં ઘૂસ્યા પૂરનાં પાણી.
Published : July 27, 2026 at 1:41 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં કાવેરી નદીના રૌદ્ર સ્વરૂપે માત્ર ગામડાઓ અને ખેતીને જ નહીં, પરંતુ બેંકિંગ વ્યવસ્થાને પણ ભારે ફટકો પહોંચાડ્યો છે. ગણદેવી તાલુકાના ઉંડાચ ગામમાં આવેલા લુહાર ફળિયા વિસ્તારમાં સ્થિત ગુજરાત ગ્રામિણ બેંકની શાખામાં પૂરનું પાણી ઘૂસી જતાં બેંકના ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો અને મહત્વના દસ્તાવેજોને નુકસાન થયું છે. જોકે રાહતની વાત એ છે કે બેંકના આશરે 8 હજાર ખાતાધારકોનો તમામ ડિજિટલ ડેટા સેન્ટ્રલ સર્વર પર સુરક્ષિત હોવાથી ગ્રાહકોની માહિતી સંપૂર્ણપણે સલામત છે.
કાવેરી નદીમાં આવેલા જળપ્રલય દરમિયાન સતત બે દિવસ સુધી બેંક પરિસરમાં પાણી ભરાયેલા રહ્યા હતા. જેના કારણે કમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર સહિતના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પાણીમાં પલળી ગયા હતા. સાથે જ બેંકના અનેક જરૂરી દસ્તાવેજો પણ ભીના થઈ જતાં નુકસાનની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બેંકની તિજોરી સુરક્ષિત હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ રજાના કારણે તિજોરી ખોલી શકાયી નહોતી. કાર્યદિવસે તિજોરી ખોલ્યા બાદ જ અંદર રહેલી રોકડ અને અન્ય સામગ્રીની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
પૂરનું પાણી ઓસરતા જ બેંક મેનેજર દક્ષાબેન લાડ અને સમગ્ર સ્ટાફ દ્વારા સફાઈ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ભીના થયેલા દસ્તાવેજોને બહાર કાઢીને સૂકવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોને પણ કાર્યક્ષમ બનાવવા પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. સફાઈ અને ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ જ નુકસાનનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન થઈ શકશે.
કાવેરીના આ જળપ્રલયે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે કુદરતી આપત્તિ માત્ર લોકોના ઘર અને ખેતીને જ નહીં, પરંતુ જાહેર સેવાઓ અને બેંકિંગ જેવી મહત્વપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓને પણ ગંભીર રીતે અસર પહોંચાડી શકે છે. હાલ બેંક સ્ટાફ શાખાને ઝડપથી ફરી કાર્યરત બનાવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરી રહ્યો છે.
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