નવસારી પોલીસનું ડ્રગ્સ વિરોધી 'ઓપરેશન ક્લીન': પહેલીવાર ઓરલ ફ્લૂઈડ કીટથી પાનના ગલ્લે બેસી રહેતા યુવકોની તપાસ
નવસારીના કોલેજ રોડ વિસ્તારમાં ટાઉન પોલીસ, SOG અને નાર્કોટિક્સ વિભાગની સંયુક્ત ટીમે વિવિધ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : November 27, 2026 at 4:52 PM IST
નવસારીઃ ગુજરાતને નશામુક્ત બનાવવાના અભિયાન અંતર્ગત નવસારી જિલ્લા પોલીસે ડ્રગ્સ વિરોધી કાર્યવાહી વધુ તેજ બનાવી છે. અત્યાર સુધી ડ્રગ્સની હેરાફેરી અને વેચાણ કરતા પેડલરોને નિશાન બનાવતી પોલીસ હવે નશાનું સેવન કરતા લોકો સુધી પણ પહોંચી રહી છે. આ દિશામાં નવસારીમાં 'ઓપરેશન ક્લીન' અંતર્ગત SOG, ટાઉન પોલીસ અને નાર્કોટિક્સ વિભાગની ટીમે સંયુક્ત રીતે કોમ્બિંગ અને ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. આ કાર્યવાહીમાં આધુનિક ઓરલ ફ્લુઇડ ટેસ્ટિંગ કીટનો ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ યુવાનોના લાળના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા.
કોલેજ રોડ પર પોલીસનું ઓચિંતું કોમ્બિંગ
નવસારીના કોલેજ રોડ વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા ઓચિંતું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ટાઉન પોલીસ, SOG અને નાર્કોટિક્સ વિભાગની સંયુક્ત ટીમે વિવિધ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી. કોલેજ વિસ્તારની આસપાસના પાનના ગલ્લાઓ પર એકત્ર થતા અને સિગારેટ પીતા શંકાસ્પદ યુવાનોની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની અચાનક કાર્યવાહીને પગલે વિસ્તારમાં દોડધામ અને ફફડાટનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
શું છે ઓરલ ફ્લુઇડ ટેસ્ટિંગ કીટ?
નવસારી પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સના સેવનની પ્રાથમિક તપાસ માટે પહેલીવાર આધુનિક ઓરલ ફ્લુઇડ કીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
- આ કીટમાં વ્યક્તિની લાળનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છે.
- દાવો કરવામાં આવે છે કે, સેમ્પલ લીધા બાદ આશરે 10 મિનિટમાં પ્રાથમિક પરિણામ મળી શકે છે.
- એમડી ડ્રગ્સ સહિતના નશીલા પદાર્થોના સેવનની શંકા અંગે સ્થળ પર જ તપાસ કરી શકાય છે.
- આ ટેકનોલોજીથી શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવામાં પોલીસને ઝડપ મળી શકે છે.
એક સપ્તાહ પહેલા મળ્યું હતું દોઢ કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ
નવસારીમાં એક સપ્તાહ અગાઉ જ દોઢ કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. અગાઉ પણ શહેરમાં યુવાનોમાં નશાના વધતા ચલણ અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત થઈ ચૂકી છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતા પેડલરો સામે કાર્યવાહી કરવાને બદલે નશાની માંગ ઊભી કરતા ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નશાના નેટવર્કને તોડવા નવસારી પોલીસ મક્કમ
ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડવા માટે સપ્લાય ચેઇન પર નિયંત્રણ લાવવાની સાથે નશાનું સેવન કરતા લોકો સુધી પહોંચવું પણ જરૂરી બન્યું છે. 'ઓપરેશન ક્લીન' અંતર્ગત પોલીસની આ કાર્યવાહીથી ડ્રગ્સના વેચાણ અને સેવન સાથે સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ પરિણામ આવે તો કાયદેસરની પ્રક્રિયા અને જરૂરી પુષ્ટિ બાદ આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. સાથે જ નશીલા પદાર્થો ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા તે દિશામાં પણ તપાસનો માર્ગ મોકળો થઈ શકે છે.
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