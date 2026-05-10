નવસારી પોલીસનું "ઓપરેશન મિલાપ", 6 વર્ષ બાદ મહિલાનો પરિવાર સાથે ભાવુક મિલાપ
પરિવારજનો દ્વારા અનેક જગ્યાએ શોધખોળ હાથ ધરવા છતાં તેમનો કોઈ પત્તો મળ્યો ન હતો, જેને કારણે પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો.
Published : May 10, 2026 at 9:04 PM IST
નવસારી : જિલ્લામાંથી એક ભાવુક કરી દેનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં 6 વર્ષથી ગુમ થયેલી મહિલાનો આખરે પરિવાર સાથે મિલાપ થતા પરિવારજનોમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. જલાલપોર વિસ્તારમાં રહેતા એક મહિલા 2021 દરમિયાન અચાનક ગુમ થઈ ગયા હતા. પરિવારજનો દ્વારા અનેક જગ્યાએ શોધખોળ હાથ ધરવા છતાં તેમનો કોઈ પત્તો મળ્યો ન હતો, જેને કારણે પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો.
આ દરમિયાન નવસારી પોલીસ દ્વારા “ઓપરેશન મિલાપ” અંતર્ગત ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા માટે વિશેષ અભિયાન હાથ ધરાયું હતું. આ કામગીરી હેઠળ પોલીસે અલગ અલગ ચાર ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, મોબાઈલ ડેટા તેમજ હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે સતત તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી હતી.
એસપી રાહુલ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ પી.આઈ. એલ.જી. રાઠોડ અને તેમની ટીમે કેસને ગંભીરતાથી લઈ ખાસ તપાસ હાથ ધરી હતી. લાંબા સમયની મહેનત અને સતત ટ્રેકિંગ બાદ પોલીસે જામનગર વિસ્તારમાંથી મહિલાનો પત્તો મેળવી તેમને સુરક્ષિત રીતે શોધી કાઢવામાં સફળતા મેળવી હતી.
આ સમગ્ર બાબતે જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલ. જી રાઠોડ એ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા મહિલા તારીખ 01/10/2021ના રોજ જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ગુમ થઈ ગયેલ હતી. જે અંગે જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જાણવાજોગ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ઓપરેશન મિલાપ અંતર્ગત આ મહિલાની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં પોલીસની અલગ અલગ ચાર ટીમો બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં એક ટીમને સફળતા મળી હતી. જેમાં ગુમ થયેલ મહિલાને જામનગર ખાતેથી શોધી કાઢી વિગતવારનું નિવેદન લઈ મહિલા પોલીસની હાજરીમાં તેના પરિવારને સોંપી ઓપરેશન મિલાપ અંતર્ગત સુખદ મિલાપ કરાવેલ છે.
મહિલાને 6 વર્ષ બાદ પરિવારજનો સામે લાવવામાં આવતા ભાવુક દૃશ્યો સર્જાયા હતા. લાંબા સમયથી પોતાના સ્વજનની રાહ જોઈ રહેલા પરિવારજનો મહિલાને જોઈ આંખોમાં આંસુ સાથે ખુશી વ્યક્ત કરતા જોવા મળ્યા હતા. પરિવાર દ્વારા નવસારી પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાએ પોલીસની સંવેદનશીલ કામગીરી અને માનવતાભર્યા અભિગમને ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યો છે.
આ પણ વાંચો...