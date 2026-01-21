નવસારીમાં ઘર ફોડ ચોરીના બે રીઢા આરોપી ઝડપાયા, સુરત, નવસારી, આણંદમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
આ ગેંગે નવસારીમાં દોઢ વર્ષથી આતંક મચાવ્યો છે.
Published : January 21, 2026 at 5:17 PM IST
નવસારી: નવસારી શહેરમાં છેલ્લા દોઢ વર્ષથી દિવસ દરમિયાન થતી ચોરીઓથી શહેરવાસીઓમાં ભયનું માહોલ હતું. બંધ મકાનોને નિશાન બનાવી અજાણ્યા ચોરો ટૂંકા સમયમાં ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા હતા.અંતે નવસારી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવ્યો છે. નવસારી LCB પોલીસે મહારાષ્ટ્રની એક સક્રિય ચોર ગેંગના બે શાતિર ચોરોને ઝડપી લઈ મોટી સફળતા મેળવી છે.
નવસારી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી શહેરમાં વધતી ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલવા માટે વિશેષ કસરત હાથ ધરવામાં આવી હતી. LCB પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, મોબાઈલ લોકેશન અને બાતમીદારોના નેટવર્કને સક્રિય કર્યા હતા. મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે નેશનલ હાઈવે નં. 48 પર નવસારીના સિસોદ્રા ઓવરબ્રિજની નીચે સર્વિસ રોડ પર ફિલ્ડિંગ ગોઠવી હતી.
નવસારી, સુરત, આણંદમાં ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત
આ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લાના વસઈના 39 વર્ષીય શાવેઝ દુલારે અનવર ખાન અને 36 વર્ષીય મોન્ટુ ઉર્ફે મોનુ વિભૂતિ ઉર્ફે બીબુતી ચૌધરીને પકડી લેવામાં આવ્યા. પોલીસ દ્વારા કડક પૂછપરછ કરતા આરોપીઓએ નવસારી ટાઉન, નવસારી ગ્રામ્ય, જલાલપોર, બીલીમોરા ઉપરાંત સુરત શહેરના બે, આણંદની એક અને અંકલેશ્વરની એક ચોરી કબૂલ કરી હતી. પાસ દરમિયાન તેમની ગેંગમાં સાજીદ શેખ અને જતીન ઉર્ફે જીતુચૂરી પાટીલ નામના બે અન્ય ચોર સામેલ હોવાનું બહાર આવતા બંનેને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
3.69 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ 2.34 લાખ રૂપિયાની સોનાની લગડી, 75 હજાર રૂપિયા રોકડા તેમજ 60 હજાર રૂપિયાના ત્રણ મોબાઈલ ફોન મળી કુલ 3.69 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
આ રીતે ચોરીને આપતા હતા અંજામ
પકડાયેલા ચોરો મહારાષ્ટ્રથી બાઈક ઉપર ગુજરાતમાં આવતા અને રાજ્યમાં પ્રવેશતા જ બાઈકની નંબર પ્લેટ બદલી નાખતા હતા. બાદમાં બંધ મકાનને ટાર્ગેટ કરી માત્ર 15થી 20 મિનિટમાં ચોરી કરી સીધા મહારાષ્ટ્ર ફરાર થઈ જતા હતા. શાવેઝ સામે અગાઉ મુંબઈ અને ગુજરાતમાં કુલ 8 ગુનાઓ અને મોન્ટુ સામે મુંબઈમાં 14 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલમાં પોલીસે વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે તપાસના ચક્રો વધુ ગતિમાન કર્યા છે.