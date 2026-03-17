નવસારી: કર્મચારી પર શંકા, અપહરણ અને મારપીટ કેસમાં ચિરાગ ગોટીની ધરપકડ બાદ પોલીસની તપાસ તેજ
વર્ષ 2024 દરમિયાન ચિરાગ ગોટીએ પાર્થ પર રૂ. 11 હજારની ચોરી કરવાનો આરોપ મૂકી તેને જવાબ માંગ્યો હતો.
Published : March 17, 2026 at 3:58 PM IST
નવસારી: સુરતના કુખ્યાત અને માથાભારે તરીકે ઓળખાતા ચિરાગ ગોટી સામે ગંભીર ગુનાનો પર્દાફાશ થયો છે. બે વર્ષ પહેલાં પોતાના જ કર્મચારી પર ચોરીની શંકા રાખી તેને બંધક બનાવી બેરહેમીથી માર મારવાના કેસમાં બીલીમોરા પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રી-કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને તપાસને વધુ ગતિ આપવામાં આવી છે.
માહિતી અનુસાર, ચિરાગ ગોટીએ પોતાના પિતરાઈ ભાઈ કલ્પેશ મિયાણી સાથે મળીને “શ્યામ લુબ્રિકન્ટ” નામની કંપની શરૂ કરી હતી. આ કંપની દ્વારા નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના ધોલાઈ ગામે આવેલ બંદર વિસ્તારમાં ડીઝલ અને ઓઈલનો વેપાર કરવામાં આવતો હતો. અહીં કલ્પેશના સંબંધમાં આવતો પાર્થ મિયાણી હિસાબી તરીકે કામ કરતો હતો.
વર્ષ 2024 દરમિયાન ચિરાગ ગોટીએ પાર્થ પર રૂ. 11 હજારની ચોરી કરવાનો આરોપ મૂકી તેને જવાબ માંગ્યો હતો. શંકાના આધારે ચિરાગે પાર્થને પોંસરી ગામે આવેલ એક કોમ્પલેક્ષની દુકાનમાં બંધક બનાવી દીધો હતો. અહીં તેને ઊંધો સુવડાવી લાકડાં વડે નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો. પાર્થ સતત આજીજી કરતો રહ્યો છતાં ચિરાગે તેની ઉપર કોઈ દયા દાખવી નહોતી. આ હિંસક ઘટનાનો વીડિયો પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ ચિરાગ પાર્થને સુરત લઈ ગયો અને પોતાના ફાર્મહાઉસમાં બંધક રાખ્યો હતો. પાર્થના પરિવારજનો પાસેથી 11 હજાર રૂપિયા મળ્યા બાદ જ તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. મારપીટના કારણે પાર્થના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું અને તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી પડી હતી.
આ મામલે પાર્થ મિયાણીની ફરિયાદના આધારે બીલીમોરા પોલીસે ખંડણી અને મારપીટ સહિતના ગુનાઓ નોંધ્યા હતા. નોંધનીય છે કે ચિરાગ ગોટી અગાઉ પણ આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો રહ્યો છે. હાલમાં કોર્ટ કસ્ટડીમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટ દ્વારા તેની ધરપકડ કરીને પોલીસે ઘટનાસ્થળે રી-કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું છે.
પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવા છતાં ચિરાગ ગોટીનો બિન્દાસ વલણ જોવા મળ્યું હતું, પરંતુ પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરીને તેને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે અને આગળની તપાસ ચાલુ રાખી છે.
