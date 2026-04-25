નવસારી પોલીસની માનવીય સંવેદના: ચીખલી પોલીસે અસ્થિર યુવાનને પરિવાર સાથે કરાવ્યો સુખદ મિલન

Published : April 25, 2026 at 8:39 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં પોલીસની માનવીય સંવેદનાનું એક ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે, જ્યાં ચીખલી પોલીસે અસ્થિર મગજના એક યુવાનને તેના પરિવાર સાથે ફરીથી મિલાવ્યો છે. આ ઘટના પોલીસની કામગીરી સાથે સાથે તેની સામાજિક જવાબદારીને પણ ઉજાગર કરે છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર જિલ્લાના બિહારીગઢ ગામનો રહેવાસી આરીફ બિલાલ મલેક આશરે દોઢ વર્ષ પહેલા રોજગારની શોધમાં દુબઈ ગયો હતો. પરંતુ ત્યાં તેની માનસિક સ્થિતિ બગડતા દુબઈ સરકાર દ્વારા તેને ભારત પરત ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારત પરત ફર્યા બાદ, એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ આરીફને તેના વતન ઉત્તર પ્રદેશ જવા માટે ટ્રેનમાં બેસાડ્યો હતો. જોકે, માનસિક અસ્થિરતાને કારણે તે પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શક્યો નહીં અને ભટકતો ભટકતો ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના ખેરગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રઝળતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.

આ દરમિયાન ચીખલી પોલીસની નજર આ યુવાન પર પડી હતી. પોલીસે માનવીય દ્રષ્ટિકોણ અપનાવી તેની ઓળખ મેળવી અને તેના પરિવારનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. બાદમાં આરીફના પિતા બિલાલ હનીફ મલેક અને તેના કાકાને નવસારી બોલાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તમામ જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ આરીફને તેના પરિવારને સોંપવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે પરિવારજનોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.

ચીખલી પોલીસની આ કામગીરીએ ‘પોલીસ પ્રજાનો સાચો મિત્ર’ આ સૂત્રને સાચા અર્થમાં સાકાર કર્યું છે અને સમાજમાં એક સકારાત્મક સંદેશ આપ્યો છે.

