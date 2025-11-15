મગજ ફરેલી માતાએ અડધી રાતે કર્યુ મોતનું તાંડવ, બે બાળકોને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ, નવસારી જિલ્લાની ચકચારી ઘટના
નવસારીના દેવસર ગામે સૌ કોઈને હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. એક પરિણીતાએ પોતાના બે માસૂમ બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા, જાણો શું છે વારદાત...
Published : November 15, 2025 at 7:45 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:39 AM IST
નવસારી: નવસારીના બીલીમોરામાં વશ ફિલ્મ જેવી ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક પરિણીતાને સપનામાં આદેશો થતાં પોતાના વ્હાલસોયા બે દિકરાને મારી નાખ્યાં અને તેમના સસરાને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, તેમના સસરા નાસી છૂટતા તેમનો જીવ બચી ગયો હતો.
બીલીમોરા શહેરને અડીને આવેલા દેવસર ગામના મુખ્ય રસ્તા ઉપર સ્થિર મહારાજા એપાર્ટમેન્ટના B વિંગના ત્રીજા માળે ફ્લેટ નં. 301 માં શિવાકાંત શર્મા તેની પત્ની સુનિતા, માતા-પિતા અને બે બાળકો હર્ષ અને વેદ સાથે રહેતા હતા. શિવકાંતને ત્રણ દિવસથી ટાઈફોઈડ થયો હોવાથી તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો. ગત રાતે શિવકાંતના માતા ખુરશીબેન દીકરા પાસે હોસ્પિટલમાં રોકાયા હતા.
જ્યારે સુનિતા બે બાળકો સાથે ઘરે હતી અને સસરા ઇન્દ્રપાલ પણ ઘરે હતા. રાત્રે સુનિતા હર્ષ અને દેવ સાથે અંદરના રૂમમાં સૂઈ ગઈ અને સસરા આગળના હોલમાં સૂતા હતા. દરમિયાન અચાનક રાતે દોઢ વાગ્યા આસપાસ સુનિતા ખુલ્લા વાળ અને માથે કંકુના મોટો ચાલ્લો લગાવી તેના સસરાની છાતી ઉપર બેઠી હતી અને " માર ડાલુંગી ". બોલીને તેમના ઉપર પ્રાણઘાતક હુમલો કર્યો હતો.
સુનીતાએ ગ્લાસ વડે સસરા ઇન્દ્રપાલના માથા અને કપાળ ઉપર વાર કર્યા અને હાથમાં બચકું પણ ભર્યુ હતું. પુત્રવધૂનું આવુ રૂપ જોઈને ઇન્દ્રપાલ હેબતાઈ ગયા અને જેમ તેમ કરી તેનાથી બચીને ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા. સસરા ઘરની બહાર જતા સુનીતાએ ઘરનો દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. ઘટનામાં ઇન્દ્રપાલે પાડોશીની મદદથી પોતાના દીકરા શિવાકાંતને ફોન કરીને જાણ કરી હતી.
ઘટનાને લઈને કોઈકે બીલીમોરા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ અને શિવાકાંત બંને ફ્લેટ ઉપર પહોંચ્યા હતા. જ્યાં મુખ્ય દરવાજા બાદ બેડરૂમનો દરવાજો તોડીને જોતા લોકો ચોંકી ગયા હતા. કારણ કે સુનિતા ખુલ્લા વાળ અને માથે કંકુ લગાવેલી હાલતમાં પોતાના મોટા દીકરા હર્ષની ઉપર બેઠી હતી. જ્યારે નાનો દીકરો દેવ બાજુમાં પડ્યો હતો. સાથે જ પલંગ ઉપર વાઘની સવારી વાળા માતાજીનો ફોટો પણ પડ્યો હતો.
સમગ્ર દ્રશ્ય જોઈને પોલીસે થોડી ધીરજથી કામ લઈ સુનીતાને શાંત પાડી તેની પૂછપરછ કરતા તેણે તેને ભેદી અવાજ સંભળાયો અને આદેશ કરતા તેણે બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હોવાની વાત કરતા સૌ કોઈ હેબતાઈ ગયા હતા. પોલીસે બાળકોના મૃતદેહ લઈને બીલીમોરાની મેંગુશી હોસ્પિટલમાં પીએમ અર્થે ખસેડ્યા હતાં, જ્યારે સુનીતાની ધરપકડ કરી તપાસને વેગ આપ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ પરિવાર યુપીનો રહેવાશી છે. પરિવારના મોભી 60 વર્ષીય ઈન્દ્રપાલ શર્માએ આ બાબતે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
બીલીમોરા પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સુનિતા શર્મા માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોય અથવા હાયપર ડિપ્રેશનમાં હોય એવું તારણ કાઢ્યું છે. પોલીસ ફરિયાદના આધારે સુનિતા છેલ્લા થોડા દિવસોથી પરિવારજનોને તેને ખોટા સપના આવતા હોવાની અને ભેદી અવાજો આવતા હોવાનું જણાવ્યું છે. જેમાં પણ ગત રાતે બંને વહાલસોયા બાળકોની હત્યા અને સસરા ઇન્દ્રપાલ ઉપર પ્રાણઘાતક હુમલા બાદ કરેલી વાત પણ અંધશ્રધ્ધા અથવા તાંત્રિક વિધિમાં સુનિતા લપેટાયેલી હોય એના તરફ પણ ઈશારો કરે છે. કારણ જ્યારે પરિવારજનો અને પોલીસે રાતે સુનીતાની પૂછપરછ કરી ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેને સપનું આવ્યું અને કોઈ ભેદી અવાજ આવ્યો કે, ' તારા પતિની બાલી ચઢી ગઈ છે, હવે તું તારા બંને બાળકોની બલી ચઢાવીને, તારૂં ગળુ કાપીને લટકીને મરી જા ' જે આદેશને અનુસરીને તેણે બાળકોને મારી નાખ્યા અને સસરાને પણ મારવાનો પ્રયાસ કરી હતી.
ગુજરાતી ફિલ્મ વશ અને હાલમાં આવેલ વશ 2 માં હિપ્નોટાઈઝ કરીને અભિનેત્રી પાસે ગુનાઓ કરાવવામાં આવે છે એ રીતની કહાની જેવા આ કિસ્સાએ સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચાવ્યો છે. સુનિતા શર્માના કેસમાં માનસિક અસ્વસ્થતા કે હાયપર ડિપ્રેશનનો શિકાર હોવાનું બની શકે છે, પણ ઘટના જે રીતે બની અને જે પ્રમાણે સુનીતાએ પોલીસ પૂછપરછમાં જવાબો આપ્યા છે, એ ઘટના જાણે સુનીતાએ કોઈક અજાણી શક્તિના વશમાં આવી ગંભીર ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોય એવી ચર્ચાએ પણ બીલીમોરા શહેરમાં જોર પકડ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, પોલીસે તાંત્રિક વિધિ, અંધશ્રદ્ધા કે હાયપર ડિપ્રેશન આ તમામ દિશાએથી તપાસને વેગ આપ્યો છે.
ઈન્દ્રપાલના પુત્ર વધુ સુનિતાને કોઈ કારણોસર, કોઈ અવાજ સંભળાઈ છે, તેમ કહી અચાનક જ તેના બે દિકરાઓ હર્ષ અને દેવ કે એક 7 વર્ષ અને એક 4 વર્ષના બે બાળકોને ગળું દબાવી મારી નાખ્યા અને ત્યાર બાદ તેના સસરા ઈન્દ્રપાલને પણ તેણે મારવાના પ્રયાસ કર્યો. જેમાં તેમના હાથ ઉપર બચકુ ભર્યુ અને માથાના ભાગે પણ માર મારેલો પરંતુ તેઓ ત્યાંથી બહાર ભાગી ગયેલા અને સુનિતાએ પોતાના ઘરનો દરવાજો બંધ કરી દીધો, બીજી તરફ ઈન્દ્રપાલે બુમાબુમ કરતા આડોશી-પાડોશી ભેગા થઈ ગયા, ત્યાર બાદ પોલીસ પહોંચી અને ઘરનો દરવાજો તોડી પોલીસની ટીમ અંદર પહોંચી તો સુનીતા તેના બંને બાળકોની પાસે બેઠી હતી, બંને બાળકો મૃત અવસ્થામાં મળી આવેલા હતાં. - ભગીરથસિંહ ગોહિલ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, ચીખલી વિભાગ, નવસારી