નવસારીના કાછીયાવાડી 3 દિવસથી આંટાફેરા કરતો દીપડો પાંજરે પુરાયો, લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો
આ ઘટના અંગે ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરતાં સ્થળ પર પાંજરું ગોઠવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : November 23, 2025 at 8:21 PM IST
નવસારી : જિલ્લાના કાછીયાવાડી વિસ્તારમાં છેલ્લા 3 દિવસથી જોવા મળતા દીપડાના આંટાફેરાથી ગ્રામજનોમાં ભારે ભયનું માહોલ સર્જાયો હતો. ખાસ કરીને વાડી વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે દીપડાની હાજરીને કારણે લોકો ઘર બહાર નીકળતા પણ ડરી રહ્યા હતા. આ ઘટના અંગે ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરતાં સ્થળ પર પાંજરું ગોઠવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
નવસારી કાછીયાવાડી વિસ્તારમાં છેલ્લા 3 દિવસથી દીપડાના આંટાફેરા
વન વિભાગે લોકોમાં વ્યાપેલા ભયને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ તકેદારી સાથે ખુશાલપાર્કની પાછળવાળી વિસ્તારમાં પાંજરું મૂક્યું હતું અને વિસ્તારની પેટ્રોલિંગ પણ વધારી હતી. આ દરમિયાન ગત મોડી રાત્રે લગભગ 2 વાગ્યાના આસપાસ દીપડો શિકારની લાલચે પાંજરામાં ઘૂસતા જ સફળતાપૂર્વક પુરાયો હતો. દીપડો પાંજરે પુરાતા વન વિભાગના કર્મચારીઓ સવારે 6:30એ સ્થળ પર પહોંચી દીપડાનો કબ્જો લઈને જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
વન અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, દીપડાને યોગ્ય તબીબી તપાસ બાદ સુરક્ષિત વન વિસ્તારમાં મૂકી દેવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ત્રણ દિવસથી દીપડાનું સંચાલન મુશ્કેલ બની રહ્યું હતું, પરંતુ અંતે તેને સુરક્ષિત રીતે કાબૂમાં લેવામાં વન વિભાગ સફળ રહ્યું.
છેલ્લા કેટલાક સમયમાં વન્યપ્રાણીઓ માનવ વસાહત નજીક જોવા મળવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે, જેને કારણે સતર્કતા રાખવી જરૂરી બની છે. વન વિભાગે પણ ગ્રામજનોએ રાત્રિ દરમિયાન રહેણાંકથી એકલા ન ફરવા અને દીપડાને લઈને કોઈપણ ગતિવિધિ દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગનો સંપર્ક કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે
"છેલ્લા કેટલા દિવસથી દીપડો અમારા વિસ્તારની હદમાં આંટાફેરા કરી રહ્યો હતો. જે બાબતનો લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો, પરંતુ દીપડો પાંજરે પુરાયા પછી સમગ્ર કાછીયાવાડી ગામમાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો હતો. લોકોનો ભય દૂર થયો અને ગ્રામજનોએ વન વિભાગની ઝડપી કામગીરીની પ્રશંસા કરી." - શ્વેતકેતુ પટેલ, સ્થાનિક
