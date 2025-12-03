ETV Bharat / state

આશા વર્કરના પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલા મામલે ચીખલી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતાં ઉપસરપંચ સહિત કુલ નવ આરોપીઓને ઝડપી પકડી જેલવાસે રવાના કરી દીધા છે.

નવસારી: ચીખલીના બારોલીયામાં પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલા મામલે નવ આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 9:33 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના બારોલીયા ગામમાં આશા વર્કરના પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલા મામલે ચીખલી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતાં ઉપસરપંચ સહિત કુલ નવ આરોપીઓને ઝડપી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.

નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના બારોલીયા ગામમાં આશા વર્કરના પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલા મામલે ચીખલી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતાં ઉપસરપંચ સહિત કુલ નવ આરોપીઓને ઝડપી પકડી જેલવાસે રવાના કરી દીધા છે. મળતી વિગતો મુજબ, તલાવચોરા ગામના PHC ના સબ સેન્ટર ખાતે ફરજ બજાવતી આશા વર્કર સુધાબેન પટેલના પુત્ર સુમિત પટેલને પગમાં ફ્રેક્ચર થવાથી તેઓ થોડા દિવસોથી ફરજ ઉપર હાજર રહી શક્યા ન હતા. આ બાબતને લઈને બારોલીયા ગામના ઉપસરપંચ અશોક પટેલે સુધાબેનને કામ ન થતું હોય તો નોકરી છોડી દેવાનું કહેતા ધમકાવ્યો હતો.

ઉપસરપંચની ધમકી બાદ સુધાબેન દ્વારા ચીખલી પોલીસ મથકે લેખિત અરજી કરવામાં આવી હતી. આ અરજીની અદાવત રાખીને ગત 29 નવેમ્બર, 2025 ની રાત્રી દરમિયાન ઉપસરપંચ અશોક પટેલ પોતાના સાગરીતો સાથે સુધાબેનના ઘરે પહોંચી ગયો હતો. ત્યાં પોલીસમાં આપવામાં આવેલી અરજીને લઈને તીવ્ર બોલાચાલી થતાં વાત વણસતાં આરોપીઓ હથિયારો સાથે આશા વર્કરના પુત્રના મિત્ર રાહુલ પટેલ અને તેના કાકા સુધીર પટેલ પર તૂટી પડ્યા હતા.

હુમલામાં બંનેને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેઓને તાત્કાલિક ચીખલીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં રાહુલ પટેલે ચીખલી પોલીસ મથકે ઉપસરપંચ અશોક પટેલ સહિત 9 લોકો સામે રાયોટિંગ, હત્યાના પ્રયાસ અને કલેક્ટરના જાહેરનામાના ભંગ સહિતની કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.કે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ફરિયાદના આધારે ચીખલી પોલીસે ઝડપભેર કાર્યવાહી કરીને ઉપસરપંચ અશોક પટેલ, પ્રકાશ પટેલ, અનિલ ઉર્ફે અન્ના પટેલ, અમિત પટેલ, કિરણ ઉર્ફે કિલા પટેલ, બિપિન પટેલ, કિરણ ઉર્ફે કિરણ લાંબો પટેલ, યતીન પટેલ અને પરેશ પટેલને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

