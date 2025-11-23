ETV Bharat / state

નવસારી: નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરમાંથી ગુમ થયેલું શિવલિંગ મળ્યું, ડિપ્રેશનમાં હોવાથી યુવક ઘરે લઈ ગયો હતો

નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પરિસરમાં પીપળાના ઝાડ નીચે ફરી શિવલિંગની વિધિવત સ્થાપના થશે.

નવસારીમાં મંદિરમાંથી ચોરાયેલું શિવલિંગ મળ્યું
નવસારીમાં મંદિરમાંથી ચોરાયેલું શિવલિંગ મળ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 8:59 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ઉંડાચ ગામમાં છેલ્લા બે દિવસથી ચર્ચાનો વિષય બનેલી શિવલિંગ ચોરીની ઘટના અંતે સુખદ સમાધાન તરફ આગળ વધી છે. ગામના ઐતિહાસિક નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પરિસરમાં પીપળાના વૃક્ષ નીચે સ્થાપિત લગભગ 800 વર્ષ જૂનું શિવલિંગ શુક્રવારે મોડી રાત્રે અચાનક ગાયબ થઈ જતા ગ્રામજનોમાં ચિંતા અને આશ્ચર્ય ફેલાયું હતું. મંદિર ટ્રસ્ટ અને ગામલોકોની તાત્કાલિક શોધખોળ છતાં શિવલિંગનો કોઇ પત્તો મળી રહ્યો નહોતો. પરંતુ મંદિરમાં લાગેલા સીસીટીવીના આધારે શિવલિંગ ચોરનાર સીસીટીવીમાં કેદ થયો હતો. જે સીસીટીવીના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને શોધી કાઢ્યો હતો.

મંદિરમાં દર્શન કરવા આવેલો યુવક શિવલિંગ સાથે લઈ ગયો હતો
શનિવારે સવારે એક અનોખો વળાંક આવ્યો, જ્યારે ખબર મળી કે બીલીમોરાનો યુવાન, જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડિપ્રેશનની સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, તે શિવલિંગને પોતાના ઘરે લઈ ગયો હતો. આ યુવાને પોતાના ઘરના મંદિરમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરીને પૂજા-અર્ચના પણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતા યુવાનના પરિવારે તરત જ ગામના આગેવાન મંદિર ટ્રસ્ટનો સંપર્ક સાધી યુવાનના આ કૃત્ય માટે માફી માંગી હતી.

યુવક ડિપ્રેશનમાં હોવાથી મંદિરે ફરિયાદ ન કરી
પરિવારની આ વિનંતી અને યુવાનની માનસિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર ટ્રસ્ટે માનવતા અને સંવેદનશીલતા દાખવતા કોઇ પોલીસ ફરિયાદ ન કરવાની નક્કી કર્યું. ગ્રામજનોએ પણ પરિવારની વાત સ્વીકારી અને યુવાનને માફ કરી સમાજમાં સકારાત્મક સંદેશ આપ્યો.

મંદિરમાં ફરી શિવલિંગની સ્થાપના થશે
ટ્રસ્ટ સભ્યોના જણાવ્યા અનુસાર, શિવલિંગને ફરીથી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પ્રાંગણમાં પીપળાના વૃક્ષ નીચે તેની મૂળ જગ્યાએ વિધિવત રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આવતી સોમવારે ગ્રામજનો દ્વારા હર્ષોલ્લાસ સાથે વિશેષ વિધિવિધાનો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ભક્તો દ્વારા મહાદેવના સ્તોત્રો, ભજન-કીર્તન અને મહાપ્રસાદનું વિતરણ પણ યોજાશે.

NAVSARI NILKANTH MAHADEV
SHIVLING STOLEN FROM TEMPLE
NILKANTH MAHADEV TEMPLE
NAVSARI NEWS
