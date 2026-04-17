નવસારીમાં આદિવાસીઓનો ઉગ્ર વિરોધ: ઘર હટાવવાના મુદ્દે મહાનગરપાલિકા સામે રેલી

ભાજપના ધારાસભ્યના આશ્વાસનો ભંગ થતા આક્રોશ, આદિવાસી જનજાગૃતિ સમિતિએ ડેપ્યુટી કમિશનરનો અસ્વીકાર કરી 2 કલાક રસ્તા પર ધરણાં કર્યા.

ઘર હટાવવાના મુદ્દે ધરણા પ્રદર્શન
Published : April 17, 2026 at 8:40 AM IST

નવસારી: મહાનગર વિસ્તારમાં વસતા આદિવાસી પરિવારોને વિવિધ વિકાસ યોજનાઓ હેઠળ વિસ્થાપિત કરવાની ચર્ચાએ હવે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વર્ષોથી વસવાટ કરતા આદિવાસી પરિવારોમાં પોતાનું ઘર અને જમીન ગુમાવવાની ભીતિ વચ્ચે ભારે રોષ ફેલાયો છે. ભાજપી ધારાસભ્ય અને નવસારી મહાનગર પાલિકાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા અગાઉ આશ્વાસન આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં, મકાનો હટાવવાની પ્રક્રિયા ફરીથી આગળ વધવાની સંભાવનાએ સમગ્ર આદિવાસી સમાજને રસ્તા પર ઉતરવા મજબૂર કરી દીધો છે.

આજે આદિવાસી જનજાગૃતિ સમિતિના નેતૃત્વ હેઠળ મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી મહિલાઓ, પુરુષો અને યુવાનોએ એકત્ર થઈને વિશાળ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. હાથમાં બેનરો અને પ્લેકાર્ડ સાથે તેઓ નવસારી મહાનગર પાલિકાની મુખ્ય કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.

આ દરમિયાન આંદોલનકારી આદિવાસીઓએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર જાતે નીચે આવીને આવેદનપત્ર સ્વીકારે તેવી જોરદાર માંગણી કરી હતી. જોકે, સત્તાવાર પ્રોટોકોલનો હવાલો આપીને કમિશનરે નીચે આવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદન સ્વીકારવા માટે મોકલવાની તૈયારી દર્શાવી હતી.

આ નિર્ણયથી રોષિત બનેલા આદિવાસી સમુદાયના લોકોએ ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવાનો સ્પષ્ટ અસ્વીકાર કરી દીધો હતો. વિરોધ વધતા લગભગ બે કલાક સુધી મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર જ બેસી રહ્યા હતા, જેના કારણે વિસ્તારની ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને પારખીને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ટાળવા માટે જિલ્લા પોલીસનો મોટો કાફલો સ્થળ પર તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

મહાનગર પાલિકાના કમિશનર તરફથી કોઈ સંતોષકારક પ્રતિસાદ ન મળતા આંદોલનકારીઓએ પોતાની રેલીને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી તરફ આગળ વધારી દીધી હતી. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ આંદોલનના આગેવાનો દ્વારા કલેક્ટરને વિસ્તૃત આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચાર મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે.

આંદોલનકારીઓની માંગણીઓ

  • વર્ષોથી અહીં વસવાટ કરી રહેલા આદિવાસી પરિવારોને સત્તાવાર રીતે પ્રોપર્ટી કાર્ડ અને માલિકી હક્ક આપવામાં આવે.
  • જો વિકાસ યોજનાઓ હેઠળ ઘર હટાવવાની અનિવાર્ય ફરજ પડે તો પહેલાં યોગ્ય અને કાયમી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે.
  • જો ઘર તોડવાની કામગીરી થાય તો તે દરમિયાન ઓછામાં ઓછું આર્થિક નુકસાન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.
  • શક્ય હોય ત્યાં પોતાની જ જમીન પર ફરીથી ઘર બાંધવાની મંજૂરી આપવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં કોઈપણ નવી યોજના અમલમાં મૂકતા પહેલાં આદિવાસી સમાજના આગેવાનોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવે.

આવેદનપત્ર સોંપ્યા બાદ આંદોલનકારી આદિવાસીઓએ ચોખ્ખી ચેતવણી આપી છે કે જો એક મહિનાની અંદર તેમની આ ચાર માંગણીઓ અંગે કોઈ નક્કર અને હકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, તો તેઓ વધુ ઉગ્ર અને વ્યાપક આંદોલન શરૂ કરવા મજબૂર બનશે. હાલમાં ઘર હટાવવાનો આ સમગ્ર મામલો નવસારીમાં રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયો છે.

