નવસારી: તહેવારોમાં જ રોજમદાર કર્મચારીઓ હડતાળ પર, પાણી પુરવઠા અને સફાઈ સેવા ખોરવાવાની ભીતિ
વોટર વર્ક્સના 70થી વધુ અને 300થી વધુ સફાઈકર્મીઓ સહિત વિવિધ વિભાગોના રોજમદારોએ કામકાજ બંધ કરતા પાણી પુરવઠા અને સફાઈ જેવી પાયાની સેવાઓ ખોરવાવાની ભીતિ છે.
Published : October 12, 2026 at 7:38 PM IST
નવસારી: તહેવારોના સમયે જ નવસારી મહાનગરપાલિકાના રોજમદાર કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરી જતાં શહેરમાં પાણી પુરવઠા અને સફાઈની કામગીરી પર અસર થવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યાને બે વર્ષ વીતી ગયા હોવા છતાં પગાર વધારો અને ભથ્થાં નહીં મળવા તેમજ પગાર અટવાઈ જવાની સમસ્યાને લઈને કર્મચારીઓમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
વોટર વર્ક્સ, સેનેટરી સહિતના વિવિધ વિભાગોના કર્મચારીઓએ કામકાજ બંધ કરી દેતાં મહાનગરપાલિકાના વહીવટી તંત્ર સામે સવાલો ઊભા થયા છે. કર્મચારીઓનો આક્ષેપ છે કે વારંવાર મૌખિક અને લેખિત રજૂઆતો કરવા છતાં તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું નથી.
"નવસારી મહાનગરપાલિકામાં કેટલાક રોજમદાર કર્મચારીઓ સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યા છે, જેઓની પગાર વધારાની રજૂઆત છે. તેઓની માંગણીઓને લઈ અમે વિચાર્યું છે, તેથી તેઓની યાદી બનાવવાની પણ સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે અને નેક્સ્ટ સ્ટેન્ડિંગમાં આ કામ લઈ જે કંઈ પણ પોસિબલ થાય તે પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ અમે આઉટસોર્સિંગના કર્મચારીઓની મદદ લઈ પ્રજાને કોઈ તકલીફ ન પડે તે પ્રકારે કામગીરી હાથ ધરી છે." - જયેશ ઉપાધ્યાય, કમિશનર, નવસારી મહાનગરપાલિકા
મળતી માહિતી મુજબ, વોટર વર્ક્સના 70થી વધુ કર્મચારીઓ અને 300થી વધુ સફાઈકર્મીઓ સહિત વિવિધ વિભાગોના રોજમદાર કર્મચારીઓ હડતાળમાં જોડાયા છે. તેના કારણે શહેરમાં પીવાના પાણીના પુરવઠા અને જાહેર સ્થળોની સફાઈ જેવી પાયાની સેવાઓને અસર થવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે. તહેવારોના દિવસોમાં જ આ સ્થિતિ સર્જાતાં નાગરિકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.
ખાસ કરીને મહિલા સફાઈ કર્મચારીઓએ ઓછા પગારને કારણે ઘરખર્ચ ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાની વ્યથા વ્યક્ત કરી છે. કર્મચારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક મહિલા સફાઈકર્મીઓને મહિને માત્ર છ હજાર રૂપિયા જેટલો પગાર મળે છે. મકાનનું ભાડું, અનાજ, શાકભાજી અને અન્ય જીવનજરૂરી ખર્ચા આટલા ઓછા પગારમાં પૂરા કરવા મુશ્કેલ બની રહ્યા છે.
કર્મચારીઓએ અધિકારીઓના વર્તન અંગે પણ આક્ષેપો કર્યા છે. તેમની રજૂઆત છે કે પગાર વધારો અને ભથ્થાં સહિતના પ્રશ્નોનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવે.
હવે મહાનગરપાલિકા તંત્ર કર્મચારીઓની માગણીઓ અંગે કેવો નિર્ણય લે છે અને હડતાળ ક્યારે સમાપ્ત થાય છે તેના પર સૌની નજર છે. બીજી તરફ, આ વિવાદનો ઝડપથી ઉકેલ આવે અને શહેરની પાયાની સેવાઓ ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ થાય તેવી નાગરિકોમાં અપેક્ષા છે.
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