ETV Bharat / state

નવસારી: ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડી 100થી વધુ આદિવાસી દંપતિ સનાતન ધર્મમાં જોડાયા

ડાંગ અને વાંસદાના 100થી વધુ યુગલોને નવસારીના પ્રખ્યાત ઉનાઈ માતાજી મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મમાં ફરીથી આવકારવામાં આવ્યા

ડાંગ અને વાંસદાના 100થી વધુ યુગલોને નવસારીના પ્રખ્યાત ઉનાઈ માતાજી મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મમાં ફરીથી આવકારવામાં આવ્યા
ડાંગ અને વાંસદાના 100થી વધુ યુગલોને નવસારીના પ્રખ્યાત ઉનાઈ માતાજી મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મમાં ફરીથી આવકારવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 10:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના આદિવાસી પટ્ટા સાથે સાથે ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ધર્મ પરિવર્તનની પ્રવૃત્તિઓ ચર્ચામાં રહી છે. વિવિધ પ્રકારની લાલચો અને સહાયના બહાને આદિવાસીઓને પ્રભાવિત કરી તેમને પોતાના પરંપરાગત ધર્મથી દૂર લઈ જવાના પ્રયાસો થતા હોવાના આક્ષેપો સમયાંતરે ઉઠતા રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં અગાઉ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવનારા 100થી વધુ યુગલો ફરી સનાતન ધર્મમાં પરત ફર્યા છે.

આદિવાસી વિસ્તારોમાં પ્રાર્થના સભાઓ યોજીને તેમજ આર્થિક અને સામાજિક મદદ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચવાની પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળતી હતી. થોડા દિવસો પહેલા વાંસદાના સરા ગામે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થવાના બનાવે પણ આ મુદ્દાને વધુ ચર્ચાસ્પદ બનાવ્યો હતો. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારોમાં વિવિધ અભિયાનો યોજવામાં આવી રહ્યા છે.

ડાંગ અને વાંસદાના 100થી વધુ યુગલોને નવસારીના પ્રખ્યાત ઉનાઈ માતાજી મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મમાં ફરીથી આવકારવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

‘અગ્નિવીર હિન્દુ સંગઠન’ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમ અંતર્ગત ડાંગ અને વાંસદાના 100થી વધુ યુગલોને નવસારીના પ્રખ્યાત ઉનાઈ માતાજી મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મમાં ફરીથી આવકારવામાં આવ્યા. અહીં તેઓએ ઉષ્ણ અંબાના સાનિધ્યમાં ગરમ પાણીના કુંડમાં સ્નાન કરી ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કરી “ઘર વાપસી”નો સંકલ્પ લીધો.

આ પ્રસંગે પરત ફરેલા લોકોમાં ઉત્સાહ અને ભાવનાત્મકતા જોવા મળી. ઘરવાપસી કરનાર મોટાભાગના લોકોનું કહેવું છે કે, અગાઉ તેઓ કોઈ રીતે પ્રભાવિત થઈને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જોડાયા હતા, પરંતુ હવે પોતાની પરંપરા અને આદિવાસી દેવતાઓ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ફરી મજબૂત થયો છે. ભજન, સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક જાગૃતિના કાર્યક્રમોએ તેમને પ્રેરિત કર્યા હોવાનું તેઓએ વ્યક્ત કર્યું.

ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ ગુજરાતમાં સમાન નાગરિક સંહિતાને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે અને કેટલાક કાયદાકીય મુદ્દાઓ પણ સામે આવ્યા છે. આ સંદર્ભમાં આદિવાસી વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનું સનાતન ધર્મમાં પુનઃપ્રવેશ કરવું એક નોંધપાત્ર ઘટના માનવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

GHAR VAPSI
SANATAN DHARMA
TRIBAL JOINED SANATANA
TRIBAL COUPLES LEFT CHRISTIANITY
TRIBAL COUPLES LEFT CHRISTIANITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.