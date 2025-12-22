ETV Bharat / state

નવસારી: કંપનીઓના પ્રચાર માટે મહાન નેતાઓની પ્રતિમાનો દુરુપયોગ, મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા પર જાહેરાત લગાવવાની ઘટના

દેશના મહાન નેતાઓ અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓની પ્રતિમાઓને પણ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ માટે ઉપયોગમાં લેવાની ચિંતાજનક પ્રવૃત્તિ સામે આવી છે.

નવસારી: કંપનીઓના પ્રચાર માટે મહાન નેતાઓની પ્રતિમાનો દુરુપયોગ, મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા પર જાહેરાત લગાવવાની ઘટના
નવસારી: કંપનીઓના પ્રચાર માટે મહાન નેતાઓની પ્રતિમાનો દુરુપયોગ, મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા પર જાહેરાત લગાવવાની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: આજના સમયમાં કંપનીઓ પોતાના વ્યવસાયના પ્રચાર માટે નવા નવા માર્ગો અપનાવી રહી છે, પરંતુ હવે પ્રચારની હદ પાર થતી નજરે પડી રહી છે. દેશના મહાન નેતાઓ અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓની પ્રતિમાઓને પણ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ માટે ઉપયોગમાં લેવાની ચિંતાજનક પ્રવૃત્તિ સામે આવી છે. નવસારી શહેરમાં આવી જ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જેને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.

નવસારી સર્કિટ હાઉસની સામે દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન અને સ્વતંત્ર સેનાની મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. મોરારજી દેસાઈ દેશની રાજનીતિમાં ઈમાનદારી, શિસ્ત અને સાદગી માટે ઓળખાતા હતા. તેમ છતાં કોઈ અજાણ્યા ટીખળખોર તત્વ દ્વારા તેમની પ્રતિમાના મોઢા આગળ એક ખાનગી હોસ્પિટલનું એડવર્ટાઈઝમેન્ટ બેનર લગાવી દેવામાં આવ્યું, જેનાથી મહાન નેતાનું અપમાન થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે.

નવસારી: કંપનીઓના પ્રચાર માટે મહાન નેતાઓની પ્રતિમાનો દુરુપયોગ, મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા પર જાહેરાત લગાવવાની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતિમા પર “વીતરાગ હોસ્પિટલ”નું બેનર લગાવાતાં જ આ ઘટના શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. ઘટનાની જાણ થતાં જ શહેરના અનાવિલ સમાજના આગેવાનો તેમજ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. પ્રતિમા પરથી બેનર દૂર કરવામાં આવ્યું અને જવાબદાર તત્વો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી હતી.

નવસારી મહાનગરપાલિકાના દબાણ શાખાના અધિકારી જગદીશ પાટીલ જોડે ટેલીફોનિક વાત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, લુંસીકુઈ વિસ્તારમાં આવેલી મોરારજી દેસાઈની પ્રતિમા ઉપર જે જાહેરાતનું બેનર લગાવવામાં આવ્યું હતું, તે હાલ કાઢી લેવામાં આવ્યું છે અને આ જાહેરાત લગાવનાર એજન્સીનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે મુજબ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ તો મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાંથી પણ આવા બેનરો ઉતારવાની કામગીરી હાલ હાથ ધરવામાં આવી છે.

પૂર્વ નગર સેવક પ્રશાંત દેસાઈનું કહેવું છે કે, મહાન નેતાઓની પ્રતિમાઓ લોકોની શ્રદ્ધા અને ગૌરવનું પ્રતીક હોય છે. આવા સ્થળો પર વ્યાવસાયિક પ્રચાર કરવો અયોગ્ય અને નિંદનીય છે. આ ઘટના પછી પ્રશાસન દ્વારા જાહેર સ્થળો અને પ્રતિમાઓની સુરક્ષા વધારવાની તેમજ આવી હરકતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAVSARI
COMPANY PROMOTIONS ADVERTISEMENTS
MORARJI DESAI STATUE
NAVSARI MISUSE STATUES OF LEADERS
MISUSE OF STATUES OF LEADERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.