નવસારીમાં ગાયને મળશે માન-સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય, મેયર અશોક ધોરાજીયાનો સંવેદનશીલ નિર્ણય
નવસારી મહાનગરપાલિકાએ ગાય પ્રત્યેની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને અંતિમ સંસ્કારની નવી વ્યવસ્થા શરૂ કરી, કચરાના ટ્રેક્ટરમાં ગાયના મૃતદેહનો નિકાલ બંધ કરાયો.
Published : June 5, 2026 at 8:52 PM IST
નવસારી: શહેરમાં ગાય પ્રત્યેની આસ્થા અને સંવેદનાને વધુ મજબૂત બનાવતો એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નવસારી મહાનગરપાલિકાએ નક્કી કર્યું છે કે હવે શહેર વિસ્તારમાં ગાયનું મૃત્યુ થતાં તેના મૃતદેહનો નિકાલ કચરાના વાહન કે ટ્રેક્ટરમાં કરવામાં નહીં આવે, પરંતુ ગાયને પૂર્ણ માન-સન્માન અને ધાર્મિક વિધિ સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવશે.
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ગાયનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ધાર્મિક લાગણી અને સામાજિક સંવેદનાને ધ્યાનમાં રાખીને મેયર અશોક ધોરાજીયા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટાયેલી પાંખે આ નિર્ણય અમલમાં મૂક્યો છે. નિર્ણયની શરૂઆત પણ વિધિવત રીતે કરવામાં આવી હતી.
"ગાય માત્ર પશુ નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માતા સમાન પૂજનીય સ્થાન ધરાવે છે. તેથી તેના મૃત્યુ બાદ પણ તેને યોગ્ય સન્માન મળવું જોઈએ. અગાઉ કેટલીક જગ્યાએ ગાયના મૃતદેહનો નિકાલ કચરાના વાહનોમાં કરવામાં આવતો હતો, જે સંવેદનશીલ સમાજ માટે યોગ્ય નહોતો." - અશોક ધોરાજીયા, મેયર, નવસારી
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે હવે શહેરમાં ગાયના મૃત્યુની ઘટના બનશે ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ધાર્મિક વિધિ, આરતી, તિલક અને પુષ્પાંજલિ સાથે ગાય માતાને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવશે. નવસારી મહાનગરપાલિકાનો આ નિર્ણય ગૌસેવા અને ભારતીય સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું અનોખું ઉદાહરણ બની રહ્યો છે.
નવસારીના શાંતાદેવી વિસ્તારમાં આવેલી ભગવાન મહાવીર કરુણા મંડળ ટ્રસ્ટ સંસ્થામાં એક ગાયના મૃત્યુ બાદ નવી વ્યવસ્થાનો પ્રથમ વખત અમલ કરાયો હતો. ગાયની આરતી ઉતારી, તિલક કરી અને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ સ્વચ્છ અને યોગ્ય વાહનમાં તેના અંતિમ સંસ્કાર માટે વિદાય આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મહાનગરપાલિકાના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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