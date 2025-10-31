ETV Bharat / state

નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા

પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી માત્ર પ્રેમિકાની હત્યા જ નહીં, પરંતુ એ જ સ્થળે થયેલી બીજી એક હત્યાનો પણ ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા
નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારીના નેશનલ હાઈવે નં. ૪૮ નજીક આવેલી બંધ આશા રાઈસ મિલમાંથી મહિલાના નિર્વસ્ત્ર મૃતદેહ મળતાં પોલીસ તંત્રમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. તપાસ હાથ ધરતાં એલસીબી (LCB) પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી માત્ર પ્રેમિકાની હત્યા જ નહીં, પરંતુ એ જ સ્થળે થયેલી બીજી એક હત્યાનો પણ ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, નવસારીના ગ્રીડ ચાર રસ્તા નજીક આવેલી આ બંધ રાઈસ મિલમાંથી એક નિર્વસ્ત્ર મહિલાનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં મહિલા કચરો વીણતી અને ગ્રીડ વિસ્તાર પાસે રહેતી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પોલીસને શંકા હતી કે મહિલાની સાથે દુષ્કર્મ બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં જિલ્લા ગ્રામ્ય પોલીસ, એલસીબી તથા એસઓજીની ટીમો તપાસમાં જોડાઈ હતી.

નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ઘટનાસ્થળની આજુબાજુના ૧૦૦થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે પોલીસે બારડોલી ખાતે રહેતા ૨૫ વર્ષીય ફૈઝલ પઠાણ સુધી પગેરું મેળવ્યું. તેની અટકાયત બાદ કડકાઈથી પૂછપરછ કરતાં તેણે ગુનાનો કબૂલાત કર્યો કે મૃતક મહિલા તેની પ્રેમિકા રિયા હતી.

નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા
નવસારી: પ્રેમિકા અને પૂર્વ પત્નીની હત્યા કરનાર આરોપી ઝડપાયો; બંધ રાઈસ મિલમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ફૈઝલે જણાવ્યું કે ૨૯ ઓક્ટોબરના રોજ તે રિયાને બારડોલીથી નવસારી લાવ્યો હતો. બંને વચ્ચે રૂપિયાની લેવડ-દેવડને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ગુસ્સામાં આવી ફૈઝલે રિયાની હત્યા કરી દીધી. ત્યારબાદ મૃતદેહને બીજા માળેથી નીચે ઘસડી લાવી રૂમમાં મૂકી આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહનું પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું છે જેથી દુષ્કર્મની પુષ્ટિ થઈ શકે.

પૂછપરછ દરમિયાન ફૈઝલે એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો કે ત્રણ મહિના પહેલાં તેણે પોતાની પૂર્વ પત્ની સુહાનાની પણ એ જ રાઈસ મિલમાં હત્યા કરી હતી. પોલીસે ફૈઝલને સાથે રાખી ઘટનાનું રી-કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું અને જ્યાંથી સુહાનાનો મૃતદેહ મળ્યો હતો ત્યાં હાડપિંજરના અવશેષો, કપડાં અને ઘરેણાં મળી આવ્યાં હતાં.

પોલીસની તપાસ મુજબ, ફૈઝલ અને સુહાનાના લગ્નને આઠ વર્ષ થયાં હતાં, પણ પછી છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા. ફૈઝલને સુહાનાના ચરિત્ર પર શંકા રહેતી હતી. છૂટાછેડા બાદ પણ બંને વચ્ચે સંપર્ક ચાલુ હતો. ત્રણ મહિના પહેલાં ઝઘડા દરમિયાન ફૈઝલે સુહાનાને બીજા માળેથી ધક્કો મારી નીચે પાડીને મારી નાખી હતી.

હાલ ફૈઝલ સામે બે અલગ-અલગ હત્યાના ગુના નોંધાયા છે. પોલીસ હવે તેની રિમાન્ડ મેળવી તપાસ કરશે કે ‘રિયા’નું સાચું નામ શું છે, તે ક્યાંની હતી, અને ફૈઝલ અન્ય કોઈ ગુનામાં સંકળાયેલો છે કે નહીં.

આ ઘટનાએ નવસારી જિલ્લામાં હાહાકાર મચાવ્યો છે. એક જ વ્યક્તિ દ્વારા બે મહિલાઓની હત્યાનો ખુલાસો થતાં લોકોમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસ તંત્ર હવે આ કેસની વિગતવાર તપાસ કરીને આરોપી સામે કડક કાયદેસર કાર્યવાહી કરશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAVSARI
CLOSED RICE MILL
TWO BODIES FOUND
MAN ARRESTED
MAN KILLING GIRLFRIEND AND EX WIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.