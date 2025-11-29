નવસારીમાં દારૂબંધીના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા આવેદનપત્ર, કોંગ્રેસ દ્વારા જનતા રેડની ચેતવણી
ગુજરાતમાં દારૂ બંધીનો સખત અમલ કરાવવાની માંગ સાથે નવસારી જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા નાયબ પોલીસ અધિક્ષકને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યુ હતું.
Published : November 29, 2025 at 8:47 PM IST
નવસારી : ગુજરાતમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં પકડાયેલા કરોડો રૂપિયાનો હજારો કિલો ડ્રગ્સ અને ગુજરાતના દરેક તાલુકામાં દારૂનો વેપલો સામાન્ય છે, ત્યારે ગુજરાતમાં દારૂ બંધીનો સખત અમલ કરાવવાની માંગ સાથે નવસારી જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા નાયબ પોલીસ અધિક્ષકને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યુ હતું.
નવસારીમાં દારૂબંધીના વિરોધમાં કોંગ્રેસનું આવેદન
નવસારી જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસની મહિલાઓએ આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ સાથે નવસારી પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીએ પહોંચી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ. કે. રાયને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જેમાં ગાંધીજીના ગુજરાતમાં સ્થાપના કાળથી જ દારૂબંધી છે અને એના માટે કડક કાયદો પણ છે, પરંતુ રાજ્યના દરેક તાલુકાઓમાં દારૂ સરળતાથી મળે છે. દારૂ પીવાને કારણે કેટલાય યુવાનો અકાળે મૃત્યુ પામે છે, મહિલાઓ વિધવા થઈ જાય છે.
જ્યારે ગુજરાતમાં છેલ્લા 5 વર્ષોમાં ગુજરાતમાં 93691 કિલો ડ્રગ્સ, 2229 લિટર પ્રવાહી ડ્રગ્સ 73163 ડ્રગ્સ પીલ્સ અને ઈન્જેકશન પકડાયા છે. વડગામમાં કોંગ્રેસની આક્રોશ યાત્રામાં મહિલાઓ દ્વારા દારૂબંધી મુદ્દે રજૂઆત કરતા ધારાભસ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પોલીસ મથકે પહોંચી દારૂબંધી કરવાની માંગ કરી, પરંતુ એની સામે પોલીસ બુટલેગરોને બજાવતી હોય એવી સ્થિતિ છે, ત્યારે રાજ્યમાં ડ્રગ્સ અને દારૂનો વેપલો બંધ થાય એવી માંગ કરવામાં આવી છે. જેની સાથે જ નવસારી જિલ્લામાં પણ 30 અડ્ડાની યાદી કોંગ્રેસ પાસે છે, જિલ્લામાં ચાલતા અડ્ડાઓ 7 દિવસમાં બંધ ન થાય, તો કોંગ્રેસ જનતા રેડ કરશેની ચેતવણી આપી છે.
