ETV Bharat / state

નવસારી: GJ-21 વાહનો પર અચાનક ટોલ શરૂ થતાં બોરીયાચ ટોલનાકે લોકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો

સરકારે 1 મેથી દેશભરમાં ઓટોમેટિક ટોલ સિસ્ટમ લાગુ કરતાં NH-48 પરના બોરીયાચ ટોલનાકે અગાઉ મફત પસાર થતા GJ-21 વાહનો પાસેથી પણ 120 રૂપિયાની વસૂલાત શરૂ.

દેશભરમાં ઓટોમેટિક ટોલ સિસ્ટમ લાગુ
દેશભરમાં ઓટોમેટિક ટોલ સિસ્ટમ લાગુ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર આવેલા બોરીયાચ ટોલનાકા પરથી પસાર થતા નવસારી જિલ્લાના GJ-21 નંબરના વાહનો પરથી 1 મે, 2026થી ટોલ વસૂલાત શરૂ થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. અત્યાર સુધી આ વાહનોને મળતી ટોલ મુક્તિ અચાનક બંધ કરી દેવામાં આવતા ખેડૂતો, નોકરિયાતો અને વિદ્યાર્થીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં વાહનચાલકો આર્થિક મારો સહન કરવા મજબૂર બન્યા છે.

ભારત સરકારના નવા નિયમ મુજબ 1 મે, 2026થી સમગ્ર દેશના નેશનલ હાઈવે પર ઓટોમેટિક ટોલ સિસ્ટમ (ફાસ્ટેગ) અમલમાં મુકાઈ છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ બોરીયાચ ટોલનાકા પરથી પસાર થતા સ્થાનિક GJ-21 વાહનોના ફાસ્ટેગ એકાઉન્ટમાંથી સીધા 120 રૂપિયાનો ટોલ કપાઈ રહ્યો છે.

GJ-21 વાહનો પર અચાનક ટોલ શરૂ થતાં બોરીયાચ ટોલનાકે લોકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સૌથી ચિંતાજનક બાબત એ છે કે આ બદલાવ અંગે ટોલ સંચાલકો કે તંત્ર દ્વારા કોઈ પૂર્વ જાણકારી આપવામાં આવી નહોતી. પરિણામે રોજિંદા ધોરણે ધંધા-નોકરી અને અભ્યાસ અર્થે આવનજાવન કરતા લોકોના ખિસ્સા પર સીધો બોજ પડ્યો છે.

બોરીયાચ ટોલનાકુ
બોરીયાચ ટોલનાકુ (Etv Bharat Gujarat)

નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના જણાવ્યા અનુસાર, હવે તમામ ટોલનાકા ઓટોમેટિક સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ જતા સ્થાનિક મુક્તિ આપોઆપ નાબૂદ થઈ જાય છે. રાહત મેળવવા માટે વાહનચાલકોએ 350 રૂપિયાનો માસિક પાસ અથવા 3075 રૂપિયાનો વાર્ષિક પાસ ખરીદવાનો વિકલ્પ રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સ્થાનિકો આને વધારાનો આર્થિક ભાર ગણાવી રહ્યા છે.

બોરીયાચ ટોલનાકુ
બોરીયાચ ટોલનાકુ (Etv Bharat Gujarat)

હાલ નવસારીના લોકોમાં ઉગ્ર વિરોધની લાગણી છે અને GJ-21 વાહનો માટેની ટોલ માફી પૂર્વવત ચાલુ રાખવાની જોરદાર માંગણી ઉઠી રહી છે. જોકે સરકાર કે તંત્ર તરફથી હજુ સુધી કોઈ રાહત અંગેની સ્પષ્ટતા કરાઈ નથી. હવે જોવું એ રહે છે કે આ રોષ આંદોલનનું રૂપ લે છે કે પછી સત્તાવાળાઓ લોકોની માંગણી સ્વીકારીને કાયમી મુક્તિ આપે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરત: કામરેજના ચોર્યાસી ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝાનો પ્રારંભ
  2. 1 એપ્રિલથી ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ રકમ બંધ; FASTag અને UPI વગર હાઇવે પર પ્રવેશ કરવો મુશ્કેલ, નવા નિયમો જાણો

TAGGED:

NAVSARI GJ21 TOLL
BORIYACH PLAZA
AUTOMATIC TOLL SYSTEM
LOCAL VEHICLE EXEMPTION
BORIYACH TOLL NAVSARI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.