નવસારી LCB પોલીસની મોટી સફળતા: ₹3.28 કરોડના હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે મુખ્ય કાર્ટેલનો પર્દાફાશ, ચાર પેડલરો ઝડપાયા
પોલીસે એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વૉચ ગોઠવી બે ગાડીઓમાંથી કુલ 9.375 કિલો ગાંજો ઝડપ્યો
Published : November 22, 2026 at 11:03 PM IST
નવસારી: નવસારી પોલીસને નશાના કાળા કારોબાર સામે મોટી સફળતા મળી છે. નવસારી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) પોલીસે એક્સપ્રેસ હાઈવે પરથી અંદાજે રૂ. 3.28 કરોડની કિંમતનો 9.375 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજો (OG) ઝડપી પાડી ચાર પેડલરોની ધરપકડ કરી છે. નવસારીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત NDPSના ગુનામાં મુખ્ય કાર્ટેલ સુધી પહોંચવામાં પોલીસને સફળતા મળી હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી કે હાઇબ્રિડ ગાંજાનો જથ્થો વડોદરા ખાતે પહોંચાડ્યા બાદ કેટલાક પેડલરો બે કારમાં વાપી તરફ જઈ રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વોચ ગોઠવી બંને કારને ઝડપી પાડી હતી. વાહનોની તપાસ દરમિયાન તેમાંથી રૂ. 3.28 કરોડની કિંમતનો કુલ 9.375 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.
પોલીસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન મુખ્ય પેડલર પ્રમોદ પાઠક સહિત મિકેત પટેલ, પ્રેમચંદ ઉર્ફે લાલજી યાદવ અને વિષ્ણુ સિંગની ધરપકડ કરી છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી હાઇબ્રિડ ગાંજાના નેટવર્ક અંગે વધુ માહિતી મેળવવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં પોલીસને વધુ નવ આરોપીઓની સંડોવણી હોવાની માહિતી મળી છે. જેમાં ઘટનાસ્થળેથી ભાગી છૂટેલો વિકાસ, વડોદરાનો જયંતી અને બેંગકોકનો રોની સહિત કુલ નવ આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
હવે પોલીસની તપાસનો મુખ્ય હેતુ આ નશાના આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવાનો છે. કરોડોની કિંમતના હાઇબ્રિડ ગાંજાના જથ્થા સાથે મુખ્ય કાર્ટેલ ઝડપાતા નશાના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
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