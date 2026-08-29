નવસારી: ચોરીની બાઈક પર ચેન સ્નેચિંગ કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગને LCBએ દબોચી
ચોરોએ પહેલા બાઈકની ચોરી કરી તેના પર ચેઈન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતા હતા
Published : August 29, 2026 at 5:30 PM IST
નવસારી: નવસારીમાં બાઈક ચોરી કરી ચેઈન સ્નેચિંગને અંજામ આપતા આંતરરાજ્ય ચોરટાઓને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા છે. નવસારી LCB પોલીસે દાંડી રોડ પરથી ચોરીની બાઈક સાથે સ્વદેશ ઉર્ફે સુલુ મૌર્ય અને શુભમ મૌર્ય નામના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓએ આશરે 10 દિવસ અગાઉ વલસાડ અને બીલીમોરામાંથી બાઈકની ચોરી કરી હતી. ત્યારબાદ આ ચોરીની બાઈકનો ઉપયોગ કરી જલાલપોરના હાંસાપોર ગામમાં એક વૃદ્ધ મહિલાના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન સ્નેચિંગ કરી બંને ફરાર થઈ ગયા હતા.
મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ચોરી કરી
ઘટનાની તપાસ દરમિયાન નવસારી LCBને આરોપીઓ અંગે મહત્વની કડીઓ મળી હતી. જેના આધારે પોલીસે દાંડી રોડ પરથી બંને આરોપીઓને ચોરીની બાઈક સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓની પૂછપરછ કરતાં મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાત એમ ત્રણ રાજ્યોમાં કરવામાં આવેલી ચોરી સહિતની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનો ભેદ ઉકેલાયો હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ચોરીની બાઈક, સોનાની લગડી, રોકડ રકમ અને બે મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ 3.77 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ આરોપી સ્વદેશ મૌર્ય સામે અગાઉ મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 14 ગુના નોંધાયેલા છે, જ્યારે શુભમ મૌર્ય સામે મહારાષ્ટ્રમાં 8 ગુના નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે નવસારી LCBના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.જે. જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓની પૂછપરછ અને તપાસ દરમિયાન અન્ય ગુનાઓ અંગે પણ મહત્વની વિગતો સામે આવી રહી છે. પોલીસે બંને આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને ચોરી તથા ચેઈન સ્નેચિંગના અન્ય ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા તપાસ આગળ ધપાવી છે.
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