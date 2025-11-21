નવસારી: ચીખલીના ગોડથલમાં ખેરની છાલનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો, મુખ્ય આરોપી સહિત 5ની ધરપકડ, 19નું રેકેટ ખુલ્યું
વન વિભાગની ટીમે ગોડથલ ગામે દરોડો પાડી મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહાયેલી ખેરના લાકડાની છાલનો જથ્થો કબ્જે કર્યો હતો.
Published : November 21, 2025 at 9:27 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના ગોડથલ ગામે વલસાડ ઉત્તર વન વિભાગની ચીખલી રેન્જને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગની ટીમે ગોડથલ ગામે દરોડો પાડી મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહાયેલી ખેરના લાકડાની છાલનો જથ્થો કબ્જે કર્યો હતો.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન ખેરનું લાકડું 2.206 ઘન મીટર તથા છાલ 496.75 ક્વિન્ટલ (કુલ અંદાજે 50 ટનથી વધુ) જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ એક પિકઅપ વાહન અને એક ટેમ્પો પણ કબ્જે કરાયા છે.
તપાસમાં ખુલ્યું છે કે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી ફરહાન અલી ઉર્ફે છોટુ શેઠ આ સમગ્ર તસ્કરીનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. તે સ્થાનિક વેપારીઓ પાસેથી ખેરની છાલ એકત્ર કરી મહારાષ્ટ્રના ચિપલુન વિસ્તારમાં મોકલતો હતો. સ્થાનિક સ્તરે છાલ પુરવઠો કરનારાઓમાં કલ્પેશ પટેલ, અર્જુન પટેલ અને તેનો પુત્ર હેમલ પટેલ તેમજ યોહાન પવાર અને ઈશ્વર પટેલનો સમાવેશ થાય છે.
વન વિભાગે કલ્પેશ પટેલ, અર્જુન પટેલ, હેમલ પટેલ, યોહાન પવાર અને ઈશ્વર પટેલ આ પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી ફરહાન અલી ઉર્ફે છોટુ શેઠ હજુ ફરાર છે અને તેને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આ કેસમાં વધુ 19 વ્યક્તિઓના નામો ખુલ્યા છે, જેને લઈ વન વિભાગે મોટા આંતરરાજ્ય રેકેટનો પર્દાફાશ કરવા તપાસ તેજ કરી છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં અર્જુન પટેલ, યોહાન પવાર તથા ફરાર ફરહાન અલી પહેલેથી જ અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર આર.સી. ગાવીતે જણાવ્યું હતું કે, “આ કાર્યવાહીમાં અમને મળેલી માહિતીના આધારે મોટો જથ્થો અને વાહનો કબ્જે કર્યા છે. પાંચ આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે અને બાકીના 19 સંડોવાયેલાઓની પણ ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે.”
દક્ષિણ ગુજરાતના જંગલોમાંથી લાંબા સમયથી ચાલતી ખેરના વૃક્ષોની ગેરકાયદેસર કાપણી અને છાલની તસ્કરીના આ મામલે વન વિભાગની આ કાર્યવાહીને મહત્વની સફળતા ગણવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: