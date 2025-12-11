ETV Bharat / state

બોલો! નવસારીમાં મામલતદાર કચેરીના IDથી 'અજાણી વ્યક્તિ' NRI મહિલાનું ગેરકાયદે આધાર કાર્ડ બનાવી ગઈ

વિદેશમાં રહેતી NRI મહિલાનું ગેરકાયદે આધાર કાર્ડ બની ગયું. મામલતદાર કચેરીના અધિકૃત Service Plus Portalના યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડનો ગેરઉપયોગ કરીને અરજીને મંજૂરી અપાઈ.

નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કૌભાંડ
નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં આધાર કાર્ડ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ મામલે 13 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની ઘટના બાદ ગેરરીતિનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં વિદેશમાં રહેતી NRI મહિલાનું ગેરકાયદે આધાર કાર્ડ બનાવાયું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ મામલે મામલતદાર કચેરીના અધિકૃત Service Plus Portalના યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડનો ગેરઉપયોગ કરતાં અરજીને મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સંબંધમાં જલાલપોર મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ મૃણાલદાન ઈસરાણીએ નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ફરિયાદની શરૂઆત – ગામના જાગૃત નાગરિક પાસેથી મળેલી માહિતી
18 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ કોલાસણા ગામના એક નાગરિકે મામલતદાર કચેરીને રજૂઆત કરી હતી. રજૂઆતમાં જણાવાયું હતું કે, ગામની જ નિવાસી અને હાલમાં વિદેશમાં વસવાટ કરતી પટેલ પ્રતિક્ષાબેન સંજયભાઈએ, સરકારી નિયમોનો ભંગ કરતાં આધાર કાર્ડ મેળવી લીધું છે. સરકારી ગાઈડલાઈન મુજબ છેલ્લા 12 મહિનામાં 182 દિવસ ભારતમાં રહેવું ફરજિયાત હોવા છતાં તેઓ માત્ર 25 દિવસ જ ભારતમાં રહ્યા હતા.

નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં મોટા ખુલાસા
મામલતદાર કચેરીના સર્કલ ઓફિસર ચંદ્રેશસિંહ રાઠોડ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. જેમાં જાણવા મળ્યું કે, પ્રતિક્ષાબેન માત્ર 25 દિવસ જ ભારતમાં રહ્યાં હતાં. 03/03/2023ના સરકારી ઠરાવ મુજબ તેઓ આધાર કાર્ડ મેળવવા પાત્ર નહોતા. તલાટી-કમ-મંત્રીએ ‘એનેક્ષર-1 નેગેટિવ’ રજૂ કરીને પણ તેમની વિગતોની ખરાઈ શક્ય નથી એમ જણાવ્યું હતું. તે છતાં કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ મામલતદાર કચેરીના Service Plus Portalનો ઍક્સેસ મેળવી, ખોટા દસ્તાવેજો અપલોડ કર્યા અને અરજીને એપ્રૂવ કરી દીધી.

નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કૌભાંડ
નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

પોર્ટલના પાસવર્ડનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ
પોર્ટલની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, 30/06/2025ના રોજ 15:43:24 કલાકે કોઈ અજાણ્યા વ્યકિતએ કચેરીના લોગિન આઈ.ડી.નો ઉપયોગ કર્યો હતો. તે જ ક્ષણે (માત્ર એક સેકન્ડમાં) વેરીફિકેશન રિપોર્ટ તૈયાર કરીને અરજીને એપ્રૂવ કરી દેવામાં આવી હતી. અપલોડ કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં પણ વિસંગતતા હતી—પાન કાર્ડ અને ફોર્મ પરની સહી મેળ ખાતી નહોતી અને ‘એનેક્ષર–01’ની જગ્યાએ અધૂરી વિગતોવાળો કપાયેલો ફોર્મ અપલોડ થયો હતો.

ઘટના સામે આવ્યા બાદ નવસારીના કલેક્ટરના આદેશ મુજબ સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ માટે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આરોપીઓ સામે BNS-2023 ની કલમ: 336(2), 336(3), 337, 338, 340(2), 45 તથા IT એક્ટ 2000ની કલમ 43, 63, 66(C) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે કેસની વધુ તપાસ કરી રહી છે અને પોર્ટલના ડેટાનો ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ પણ શરૂ થયો છે. આધાર કાર્ડ માં થયેલી ગેરરીતિ મામલે ETV ભારત દ્વારા જિલ્લા કલેકટર ક્ષીપ્રા આગ્રેનો ટેલીફોનિક સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. ગોંડલમાં સાસરિયા પક્ષના ત્રાસથી યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું, નોટમાં રૂ.50 લાખની માંગણીનો ઉલ્લેખ
  2. ધોરાજીમાં પૂર્વ પતિનો હીચકારો હુમલો, જૂની પત્નીના નવા પતિ પર છરીના ઘા મારી દીધા
  3. મિસ્ટ્રી ગર્લ તરીકે ઓળખાતી જૂનાગઢની પુત્રી "પરવીન બાબી", જેણે 80'માં યુવાનોને કાયલ કર્યા!

TAGGED:

NAVSARI NEWS
NAVSARI ILLEGAL ADHAAR CARD
ILLGAL ADHAAR CARD MAKING
NAVSARI COLLECTORATE
NAVSARI ILLEGAL ADHAAR CARD SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.