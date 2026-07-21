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નવસારી: કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર, દેસરા વિસ્તારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસ્યા

બીલીમોરા નગરપાલિકાએ દેસરા વિસ્તારના લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી દસ્તાવેજો તથા કિંમતી સામાન સાથે સુરક્ષિત સ્થળે જવા અપીલ કરી છે.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર
કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 10:52 PM IST

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નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં તેમજ ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદની અસર હવે બીલીમોરા શહેરમાં પણ જોવા મળી રહી છે. શહેરમાંથી પસાર થતી કાવેરી નદીનું જળસ્તર સતત વધી રહ્યું હોવાથી નદીકાંઠાના દેસરા વિસ્તારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પ્રવેશવા લાગ્યું છે. હાલ 15થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસવાની શરૂઆત થતાં સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)

પાણીનું સ્તર ધીમે ધીમે વધી રહ્યું હોવાથી તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. હાલ અસરગ્રસ્ત પરિવારો પોતાના ઘરોમાં જ છે, પરંતુ જો વરસાદ યથાવત રહેશે અને નદીનું જળસ્તર વધુ વધશે તો તેમને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર
કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)

બીલીમોરા નગરપાલિકાએ દેસરા વિસ્તારના લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી દસ્તાવેજો તથા કિંમતી સામાન સાથે સુરક્ષિત સ્થળે જવા અપીલ કરી છે. સંભવિત સ્થળાંતરને ધ્યાનમાં રાખીને દેસરા સ્કૂલ, સોમનાથ સ્કૂલ અને કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે રાહત કેમ્પ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં રહેવા, ભોજન, પીવાના પાણી તેમજ મેડિકલ કિટ સહિતની તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવી છે.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર
કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)

નગરપાલિકાના પ્રમુખ મનીષ પટેલ સહિત પાલિકાની ટીમ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ, બોટ, એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય બચાવ સાધનોને પણ સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈપણ ઇમરજન્સી સર્જાય તો તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી શકાય.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર
કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જો વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે તો બીલીમોરા શહેરમાં પૂર જેવી સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. પ્રશાસને લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર અધિકૃત સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે.

કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર
કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરામાં કહેર (ETV Bharat Gujarat)

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NAVSARI NEWS
BILIMORA RAINFALL
KAVERI RIVER WATER LEVEL
બીલીમોરામાં કાવેરી નદીનું પાણી
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