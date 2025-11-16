ETV Bharat / state

નવસારીને મળ્યો અદ્યતન ટાઉનહોલ, PM મોદીએ કર્યુ ઈ-લોકાર્પણ, જુઓ અને જાણો આ નવા ટાઉનહોલની વિશેષતા

નવસારીમાં 55 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલું અદ્યતન ઓડિટોરિયમને પીએમ મોદીએ ઈ-લોકાર્પણ કરીને જનતા માટે ખુલ્લું મુક્યું છે. જાણો આ ઓટિડોરિયમની વિશેષતા...

નવસારીને મળ્યો અદ્યતન ટાઉનહોલ
નવસારીને મળ્યો અદ્યતન ટાઉનહોલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
નવસારી: નવસારી શહેર શાન અને સુવિધામાં વધુ એક ઉમેરો થયો છે. 15 નવેમ્બરના રોજ પીએમ મોદીએ 55 કરોડથી વધુના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા અદ્યતન ઓડિટોરિયમનું ઈ-લોકાર્પણ કરીને જનતાને સમર્પિત કર્યો છે.

15 નવેમ્બરના રોજ દેડિયાપાડા ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમ દરમિયાન PM મોદીએ આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રકલ્પનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. શહેરના સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક જીવનમાં નવી ઉર્જા ફૂંકનારું આ ઓડિટોરિયમ નવસારી માટે એક નવું ઓળખચિહ્ન બની રહેશે.

આ ભવ્ય સુવિધા ધરાવતા ઓડિટોરિયમનું નિર્માણ કાર્ય અઢી મહિના પહેલા જ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું હતું. પરંતુ ટેક્નિકલ તેમજ આયોજન સંબંધિત કારણોસર તેનું સત્તાવાર લોકાર્પણ અટકી ચૂક્યું હતું. હવે PM મોદીના હસ્તે આ ટાઉનહોલનું ઉદ્ઘાટન થતાં શહેરવાસીઓ માટે તે સત્તાવાર રીતે સેવામાં કાર્યરત બન્યો છે.

ટાઉનહોલની અંદર 950 બેઠકોની ક્ષમતા
ઓડિટોરિયમની વિશેષતા

છેલ્લા બે વર્ષથી તીઘરા રોડ વિસ્તાર નજીક આ નવા ઓડિટોરિયમનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું. ઓડિટોરિયમની ખાસિયતની વાત કરીએ તો તેમાં 800 બેઠકોની ક્ષમતા ધરાવતો વિશાળ મુખ્ય હોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

56 કરોડ રૂપિયાના કુલ ખર્ચે નિર્માણકાર્ય પૂર્ણ
આ ઉપરાંત આ ટાઉનહોલમાં બેન્ક્વેટ હોલ અને કોન્ફરન્સ રૂમ જેવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે, જે શહેરમાં મોટા કાર્યક્રમો અને મીટિંગ્સ માટે નવી શક્યતાઓ ઉભી કરશે. અદ્યતન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, સ્ટેજ લાઇટિંગ, સીસીટીવી સુરક્ષા તેમજ આધુનિક ડિઝાઇન એ આ ઓડિટોરિયમને એક વર્લ્ડ-ક્લાસ ફેસિલિટી બનાવે છે.

56 કરોડ રૂપિયાના કુલ ખર્ચે નિર્માણકાર્ય

આ ટાઉનહોલનું નિર્માણ લગભગ 56 કરોડ રૂપિયાના કુલ ખર્ચે પૂર્ણ થયું છે. ટાઉનહોલની અંદર 950 બેઠકોની ક્ષમતા ધરાવતો વિશાળ ઓડિટોરિયમ, એક ઉત્તમ બેન્ક્વેટ હોલ અને એક આધુનિક કોન્ફરન્સ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ અલગ-અલગ પ્રકારની બેઠક વ્યવસ્થા સાથે આ ઓડિટોરિયમને બહુઉપયોગી બનાવવામાં આવ્યું છે. - દેવ ચૌધરી, કમિશનર, નવસારી મહાનગરપાલિકા

સૌ કોઈને પોસાય તેવી ફી

કમિશનર દેવ ચૌધરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ટાઉનહોલ તમામ નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને તેના ઉપયોગના ચોક્કસ નિયમો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. ઉપરાંત, 58 હોલનો ઉપયોગ વિવિધ સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો માટે ઓછી અને પોસાય તેવી ફી સાથે ભાડે આપવામાં આવશે.

દેવ ચૌધરી, કમિશનર, નવસારી મહાનગર પાલિકા
દર મહિને અહીં નાટક, સંગીત અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાઈ તેવો પ્રયાસ

ચૌધરીએ ઉમેર્યું હતું કે, શહેરની અનેક સંસ્થાઓ સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પ્રયાસ છે કે દર મહિને અહીં નાટક, સંગીત, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને વિરાસત સાથે જોડાયેલી ઇવેન્ટ્સ યોજવામાં આવે. નવસારીના નાગરિકોને મનોરંજન, સાંસ્કૃતિક જોડાણ અને કલાત્મક ઉત્સાહની નવી જગ્યા રૂપે આ ઓડિટોરિયમ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

