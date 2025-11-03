ETV Bharat / state

નવસારી: હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતિ દરમિયાન તબીબી બેદરકારીથી યુવતીનું મૃત્યુ; ટંડેલ સમાજમાં આક્રોશ, ન્યાયની માંગ

પ્રસૂતિ દરમિયાન થયેલી તબીબી બેદરકારીને કારણે એક યુવા પ્રસૂતાનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનોએ કર્યો છે.

નવસારી: હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતિ દરમિયાન તબીબી બેદરકારીથી યુવતીનું મૃત્યુ; ટંડેલ સમાજમાં આક્રોશ, ન્યાયની માંગ
નવસારી: હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતિ દરમિયાન તબીબી બેદરકારીથી યુવતીનું મૃત્યુ; ટંડેલ સમાજમાં આક્રોશ, ન્યાયની માંગ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 9:36 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના એરૂ ચાર રસ્તા પાસે આવેલી વરદાન હોસ્પિટલમાં થયેલી એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાએ આખા જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. પ્રસૂતિ દરમિયાન થયેલી તબીબી બેદરકારીને કારણે એક યુવા પ્રસૂતાનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનોએ કર્યો છે. આ બનાવ બાદ ટંડેલ સમાજમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે અને ન્યાયની માંગ ઉઠી રહી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, એરૂ ગામના રહેવાસી જીગરભાઈ દેવજીભાઈ ટંડેલે પોતાની પત્ની જાહ્નવીબેન (ઉંમર અંદાજે ૨૮ વર્ષ)ને પ્રસૂતિ માટે નવસારીની વરદાન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યા હતા. જાહ્નવીબેન માર્ચ ૨૦૨૫માં બીજીવાર ગર્ભવતી થઈ હતી અને ડૉ. વૈભવીબેન પટેલની દેખરેખ હેઠળ તેમની નિયમિત સારવાર ચાલતી હતી.

જીગરભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, તમામ ચેકઅપ અને સોનોગ્રાફી દરમિયાન ડૉક્ટર તરફથી માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ હોવાનું કહેવામાં આવતું હતું. ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૫ની સાંજે જાહ્નવીબેનને પ્રસૂતિ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. રાત્રે ૮:૧૦ વાગ્યે વેકયુમ ડિલિવરી દ્વારા છોકરાનો જન્મ થયો હતો. ડૉક્ટરોએ પ્રસૂતા નબળી હોવાની વાત કહી હોસ્પિટલમાં રાખવાની સલાહ આપી હતી.

પરંતુ થોડા જ સમયમાં જાહ્નવીબેનને અતિશય બ્લીડીંગ થવાનું શરૂ થયું. પરિવારજનોએ આ અંગે વારંવાર હોસ્પિટલ સ્ટાફને જણાવ્યું હોવા છતાં, જરૂરી તબીબી કાર્યવાહી સમયસર ન કરાતા સ્થિતિ ગંભીર બનતી ગઈ. જીગરભાઈના જણાવ્યા મુજબ, ડિલિવરી બાદ યોગ્ય મોનિટરિંગ ન રાખવાને કારણે જાહ્નવીબેનનું લોહીનું પ્રમાણ ઝડપથી ઘટી ગયું — ૧૧.૩ ટકા પરથી ૬.૭ ટકા સુધી પહોંચી ગયું હતું.

પછી ડૉક્ટરોએ દર્દીને INS હોસ્પિટલમાં રિપોર્ટ માટે મોકલ્યા જ્યાં જણાવાયું કે ગર્ભાશયમાં કટ પડ્યો છે અને તાત્કાલિક ઓપરેશન જરૂરી છે. ત્યારબાદ યેશા હોસ્પિટલમાં ડૉ. વૈભવી પટેલની હાજરીમાં ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું જેમાં ગર્ભાશય કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો.

ઓપરેશન બાદ ડૉક્ટરોએ પરિવારને આશ્વાસન આપ્યું કે બધું સામાન્ય છે, પરંતુ થોડા જ વારમાં જાહ્નવીબેનની સ્થિતિ બગડતી ગઈ. સતત CPR આપ્યા છતાં તેમનો જીવ બચાવી શકાયો ન હતો અને રાત્રે ૧૧:૪૦ વાગ્યે મૃત્યુ જાહેર કરાયું.

આ દુઃખદ ઘટનાથી ટંડેલ પરિવાર સાથે આખો સમાજ શોકમગ્ન બન્યો છે. જીગરભાઈ ટંડેલે તીવ્ર આક્રોશ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે ડૉ. વૈભવી પટેલની તબીબી બેદરકારી અને યોગ્ય સારવારના અભાવને કારણે તેમની પત્નીનું મોત થયું છે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે ડિલિવરી બાદ ૨૨ થી ૨૪ કલાક દરમિયાન જે મોનિટરિંગ થવું જોઈએ હતું, તે કરવામાં આવ્યું નહોતું.

પરિવારજનોએ તરત જ જલાલપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે મૃતદેહને નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો હતો. જોકે, પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ગર્ભાશયનો પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યો નથી, જે અંગે તેમણે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.

આ ઘટનાને પગલે ટંડેલ સમાજના આગેવાનો, સામાજિક કાર્યકરો અને પરિવારજનોએ નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર ક્ષિપ્રા અગ્રેને આવેદનપત્ર આપી ન્યાયની માંગણી કરી છે. મૃતક પ્રસૂતાના પરિવારજનોએ હાથમાં નવજાત બાળક લઈને કલેક્ટર સમક્ષ આંસુભરી વિનંતી કરી હતી કે આખી ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી જવાબદાર ડૉક્ટર વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

ટંડેલ સમાજના આગેવાનોએ જણાવ્યું કે જો સરકાર અને તંત્ર દ્વારા ન્યાય ન મળે, તો તેઓ ધરણા, રેલી અને શાંતિપૂર્ણ આંદોલનનું આયોજન કરશે. “એક નિર્દોષ માતાનો જીવ બેદરકારીથી ગયો છે, હવે આવું બીજું ન બને,” એવી તેમની સ્પષ્ટ માંગણી છે.

બીજી તરફ ડૉ. વૈભવી પટેલે આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે તેમણે પ્રસૂતા માટે જરૂરી તમામ સારવાર અને કાળજી લીધી હતી. ડિલિવરી બાદ દર્દીની હૃદયગતિ અચાનક બંધ થવાને કારણે મૃત્યુ થયું હોવાનો તબીબી અંદાજ વ્યક્ત કર્યો છે.

પરંતુ પરિવારજનોએ ડૉક્ટરનું નિવેદન અસ્વીકાર કરતાં કહ્યું છે કે આ માત્ર કુદરતી મૃત્યુ નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ તબીબી બેદરકારી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે “જાહ્નવીબેનને ન્યાય મળે ત્યાં સુધી લડત ચાલુ રહેશે.”

હાલ પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સામાજિક સંગઠનો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ પણ આ કેસમાં ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

નવસારીમાં થયેલી આ ઘટનાએ તબીબી વ્યવસ્થાની જવાબદારી અને વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે તપાસમાં શું બહાર આવે છે અને જાહ્નવીબેનના પરિવારને ન્યાય મળે છે કે નહીં.

