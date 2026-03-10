નવસારી: ગણદેવીમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક: બે બાળકો પર હુમલો, એકને માથામાં 17 ટાંકા, બીજાને ગળાના ભાગમાં ગંભીર ઈજા
નવસારીના ગણદેવીમાં ડોગ બાઈટની ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા 3 મહિનામાં 153 કેસ, બે બાળકો ગંભીર રીતે ઘાયલ, લોકોમાં હાલ ભયનો માહોલ છે.
Published : March 10, 2026 at 8:08 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી નગરમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક વધી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં આવી ઘટનાઓ વધતી જોવા મળી રહી છે અને ખાસ કરીને નાના બાળકો પર હુમલાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં ગણદેવીના બે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં રખડતા શ્વાનોએ બે નાના બાળકો પર હુમલો કરીને તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી છે.
પહેલી ઘટના ગણદેવીના ખત્રીવાડ વિસ્તારમાં બની છે જ્યાં 5 વર્ષનું એક નાનું બાળક ઘરની નજીક રમતું હતું. અચાનક એક રખડતા શ્વાને તેના પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં બાળકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટરે તેના માથામાં 17 ટાંકા લગાવ્યા છે અને હાલ બાળકની હાલત હવે સ્થિર છે.
બીજી ઘટના ગણદેવી નગરના વડા તળાવ વિસ્તારમાં બની છે અને અહીં પણ પાંચ વર્ષના એક બાળક પર રખડતા શ્વાને હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં બાળકને ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજા થતા બાળકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને હાલ તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
ગણદેવી નગરમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં ડોગ બાઈટની ઘટનાઓમાં ખૂબ વધારો થયો છે. માહિતી અનુસાર ડિસેમ્બરમાં 55, જાન્યુઆરીમાં 58 અને ફેબ્રુઆરીમાં 40 કેસ નોંધાયા છે. આ સતત વધતી ઘટનાઓથી લોકોમાં ડર ફેલાયો છે અને તેઓ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માગ કરી રહ્યા છે.
આ મુદ્દે ગણદેવી નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભાવેશ રાઠોડે જણાવ્યું કે, તંત્ર આ બાબતે સતર્ક છે. જે શ્વાનોએ બાળકો પર હુમલો કર્યો તેમની ઓળખ કરીને પકડવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રખડતા શ્વાનોના ખસીકરણ (સ્ટેરિલાઈઝેશન) માટે એજન્સીઓ સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં કોન્ટ્રાક્ટ આપીને આ કામ શરૂ કરવામાં આવશે. નગરપાલિકા આ બાબતે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી રહી છે.
સ્થાનિક લોકોની માગ છે કે રખડતા શ્વાનોને પકડીને તેમને સુરક્ષિત સ્થળે મૂકવામાં આવે અને બાળકોની સુરક્ષા માટે વધુ સખત પગલાં લેવામાં આવે.
