દક્ષિણ ગુજરાતમાં નરેશ પટેલ એક પ્રભાવશાળી આદિવાસી નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

નવસારી: ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલની મંત્રીમંડળમાં સ્થાન, આદિવાસી સમાજમા ભાજપનો મોટો ચહેરો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 1:12 PM IST

1 Min Read
નવસારી: ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલને ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળતાં ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. ગણદેવી ચાર રસ્તા પર ભાજપના કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડીને અને ઉજવણી કરીને તેમની પસંદગીનું સ્વાગત કર્યું.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં નરેશ પટેલ એક પ્રભાવશાળી આદિવાસી નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. રાજકીય વર્તુળોમાં તેમની આ નિમણૂકને મહત્ત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહી છે. ભાજપે વાંસદા, જે કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાય છે, તેમાં પ્રભાવ વધારવા નરેશ પટેલને આગળ કર્યા હોવાનું મનાય છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વાંસદા બેઠક પર કોંગ્રેસના અનંત પટેલને ટક્કર આપવા આ મંત્રીપદની ફાળવણી રાજકીય વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોઈ શકે છે.

રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, નરેશ પટેલે અગાઉ અન્ન અને પુરવઠા મંત્રી તરીકે સફળ કામગીરી કરી હતી, જેની નોંધ લઈને તેમને ફરી મંત્રીમંડળમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપે રાજ્યમાં કુલ ચાર આદિવાસી ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપ્યું છે, જે આદિવાસી સમાજને પ્રતિનિધિત્વ આપવાની પાર્ટીની નીતિને રેખાંકિત કરે છે.

ગણદેવી શહેર અને તાલુકાના આગેવાનો તેમજ કાર્યકરોએ નરેશ પટેલની નિમણૂકને ગૌરવની ક્ષણ ગણાવી છે. તેમની ગત ટર્મમાં અન્ન અને પુરવઠા મંત્રી તરીકેની કામગીરીની પ્રશંસા કરીને કાર્યકરોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આ વખતે પણ તેમને મહત્ત્વનું ખાતું સોંપવામાં આવશે.

નરેશ પટેલની રાજકીય સફર:

  • 2002-2007: ચીખલી વિધાનસભા ધારાસભ્ય
  • 2017થી અત્યાર સુધી: ગણદેવી વિધાનસભા ધારાસભ્ય
  • 2017-2022: અન્ન અને પુરવઠા વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી (દોઢ વર્ષ માટે)
  • 6 વર્ષ: જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ

