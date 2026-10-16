12 ખેલૈયા, 12 દોરી અને એકાગ્રતાની અનોખી કસોટી: નવસારીમાં જામી દોરી રાસની રમઝટ, 120 વર્ષથી સચવાયો અમૂલ્ય વારસો
ગણદેવીના કુંભારવાડની સાંકડી શેરીઓમાં છેલ્લા 120 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી રમાતો દોરી રાસ માત્ર એક લોકનૃત્ય નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી સચવાઈ રહેલો અમૂલ્ય વારસો છે. નવસારીથી પરિમલ મકવાણાનો અહેવાલ.
Published : October 16, 2026 at 7:10 PM IST
નવસારી: આસો મહિનાની રાતો, માતાજીની આરાધના અને ગરબાના તાલે ઝૂમતા ખેલૈયાઓ! નવરાત્રિ આવે એટલે આંખો સામે ભવ્ય ડોમ, રંગબેરંગી લાઇટિંગ, ડીજેના તાલ અને આધુનિક ગરબાની ઝાકમઝાળ ઊભરી આવે છે. પરંતુ આ આધુનિકતાની વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના ગણદેવીમાં આજે પણ એક એવી પ્રાચીન પરંપરા જીવંત છે, જે ભક્તિ, એકાગ્રતા અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતનો અનોખો પરિચય કરાવે છે. ગણદેવીના કુંભારવાડની સાંકડી શેરીઓમાં છેલ્લા 120 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી રમાતો દોરી રાસ માત્ર એક લોકનૃત્ય નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી સચવાઈ રહેલી આસ્થા અને લોકકળાનો અમૂલ્ય વારસો છે.
ગણદેવીના કુંભારવાડમાં અંદાજે 300 વર્ષથી પણ વધુ જૂનું શ્રીરામ ભક્ત હનુમાનજીનું મંદિર આવેલું છે. અહીં વસતા પ્રજાપતિ સમાજના 35થી વધુ પરિવારો વર્ષોથી હનુમાનજીની સેવા અને પૂજા કરતા આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે હનુમાનજીના મંદિરમાં નવરાત્રિનો આટલો વિશિષ્ટ ઉત્સવ જોવા મળતો નથી, પરંતુ અહીં હનુમાનજીના સાનિધ્યમાં શક્તિની આરાધના સાથે અનોખી પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે.
ખાસ કરીને શનિવારના દિવસે અહીં રામાયણના પ્રસંગો અને સુંદરકાંડ પર આધારિત અંદાજે એક કલાક સુધી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જોકે, આ ઉત્સવનું મુખ્ય આકર્ષણ દોરી રાસ છે. આ પરંપરા કુંભારવાડમાં કેવી રીતે શરૂ થઈ, તે સંશોધનનો વિષય છે. પરંતુ કાના અને ગોપીઓની વ્રજભક્તિ સાથે જોડાયેલી આ લોકકળા આજે પણ એટલી જ શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહથી નિભાવવામાં આવે છે.
12 ખેલૈયા, 12 દોરી અને એકાગ્રતાની અનોખી કસોટી
કુંભારવાડના દોરી રાસની રચના જેટલી અનોખી છે, એટલી જ રોમાંચક તેની રમત છે. શેરીમાં ઉપર લાકડાનું માળખું બનાવવામાં આવે છે, જેમાંથી 12 દોરીઓ લટકાવવામાં આવે છે. આ દોરીઓના નીચેના છેડે લોખંડના દાંડિયા બાંધવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છ જોડીમાં વહેંચાયેલા 12 ખેલૈયાઓ અંદરના અને બહારના બે વર્તુળમાં ચોક્કસ તાલમેલ અને લય સાથે રાસ રમવાનું શરૂ કરે છે.
રાસની ગતિ આગળ વધે તેમ ખેલૈયાઓની અવરજવરથી દોરીઓ એકબીજામાં ગૂંથાતી જાય છે. મહિલાઓ વાળનો ચોટલો ગૂંથે છે, એ જ રીતે 12 દોરીઓની ગૂંથણી તૈયાર થાય છે. અંદાજે અડધાથી પોણો કલાક સુધી ચાલતી આ પ્રક્રિયામાં ખેલૈયાઓએ પગલાં, લય, ગતિ અને એકબીજા સાથેના તાલમેલનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડે છે.
દોરીઓ ગૂંથાઈ ગયા બાદ ખેલૈયાઓ ઊંધા ફેરા ફરીને આ ગૂંથણને ફરીથી વ્યવસ્થિત રીતે છોડે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સહેજ પણ ભૂલ થાય તો દોરીઓ ગૂંચવાઈ શકે છે. તેથી દરેક ખેલૈયા માટે એકાગ્રતા, ધીરજ અને ચોક્કસ તાલમેલ અનિવાર્ય છે. વર્ષોથી આ પરંપરા સાથે જોડાયેલા કુંભારવાડના યુવાનો હવે આ કળામાં નિપુણ બન્યા છે.
વિસરાતી લોકકળાને યુવાનોના પ્રયાસોથી મળ્યું નવું જીવન
એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે કુંભારવાડનો આ અનોખો દોરી રાસ વિસરાઈ જવાના આરે પહોંચ્યો હતો. જોકે, સ્થાનિક આગેવાનોના પ્રયાસો, વડીલોના માર્ગદર્શન અને નવલોહિયા યુવાનોના સમર્પણે આ પરંપરાને ફરી જીવંત રાખવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. આજે આ લોકકળા સ્થાનિક સીમાઓ વટાવીને દેશ-વિદેશમાં પણ ઓળખ મેળવી રહી છે.
આધુનિક ગરબાની ચમકદમક વચ્ચે ગણદેવીના કુંભારવાડના લોકો પોતાની શેરી સંસ્કૃતિ અને વર્ષો જૂની વિરાસતને જતનપૂર્વક સાચવી રહ્યા છે. નવી પેઢી પણ આ પરંપરાને આગળ ધપાવવા ઉત્સાહિત છે.
દોરી રાસ માત્ર દોરીઓની ગૂંથણી અને ઉકેલવાની રમત નથી, પરંતુ જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓને ધીરજ, શાંતિ અને એકાગ્રતાથી ઉકેલવાનો સંદેશ પણ આપે છે. આધુનિકતાના યુગમાં પોતાની મૂળ સંસ્કૃતિને ભૂલ્યા વિના તેને જીવંત રાખતા ગણદેવીના કુંભારવાડે સાબિત કર્યું છે કે સાચી વિરાસત ભવ્ય ડોમ કે ઝગમગાટમાં નહીં, પરંતુ પેઢી દર પેઢી જળવાતી શ્રદ્ધા, સમર્પણ અને પરંપરામાં વસે છે.
આ પણ વાંચો:
- Navratri 2026: અમદાવાદમાં અહીં 1962થી જીવંત છે રામલીલાની પરંપરા! 5 દિવસ પહેલાં આવે છે કલાકારો, કંઠસ્થ હોય છે સંવાદ
- નોખી-અનોખી નવરાત્રિઃ ક્યાંક નશામુક્તિનો સંકલ્પ, ક્યાંક વેશભૂષાનો વટ; જુઓ નવરંગી નોરતાના રંગ
- અમદાવાદની પોળોમાં જીવંત છે 80 વર્ષ જૂની ગરબાની પરંપરા! ઘીકાંટાથી રતનપોળ સુધી આજે પણ ગૂંજે છે માતાજીના ગરબા